V Jindřichově Hradci proběhne vítání roku 2023 opět se vší parádou. Lidé se tak 1. ledna mohou těšit na slavnostní ohňostroj nad rybníkem Vajgar na nábřeží Ladislava Stehny. Zahájení proběhne v 17 hodin na náměstí Míru novoročním pozdravem starosty města spojeným s projekcí filmu Takoví jsme byli v roce 2022. Poté už vypukne světelná show. „Sám mám doma pejska a myslím, že ten jeden den v roce se to nějakým způsobem zvládne. Názory na ohňostroj se různí, ale osobně si myslím, že přivítání nového roku má nějakou tradici, zejména v Hradci a protože rok 2023 zatím výhledově není úplně optimistický, tak proč ho takto hezky nezačít,“ poznamenal starosta Michal Kozár. Letošní rok 2022 v Jindřichově Hradci ohňostrojem nepřivítali. Důvodem byl doznívající covid i negativní postoj bývalého vedení radnice k dopadům zábavní pyrotechniky.

Tisíce lidí jezdí na velkolepý novoroční ohňostroj také do Třeboně. Ani tentokrát lázeňské město příznivce světelné a hudební show nezklame. Sváteční program začne na Masarykově náměstí v neděli 1. ledna 2023 v 17:30 slavnostním koncertem Trumpet Tune Brass Band. Novoroční ohňostroj pak rozzáří třeboňské nebe v 18 hodin. Show se bude tradičně odpalovat z věže staré radnice a od Zlaté stoky. I tentokrát se návštěvníci mohou těšit na představení plné barevných světelných efektů v doprovodu epické hudby.

Ohňostroj rozsvítí na nový rok nebe i v Dačicích. Program začne 1. ledna v Kancnýřově sadu od 17 hodin. „Ohňostroj bude o něco zkrácený oproti minulým letům a potrvá přibližně pět minut. Ještě předtím ale zahrají muzikanti ze základní umělecké školy, zazní projev starosty a následovat bude promítání filmu o tom, co se ve městě podařilo v roce 2022. Budeme rozdávat také malé kalendáře a balíčky s kostkou cukru,“ přiblížil starosta Miloš Novák s tím, že město hledalo i jiné způsoby oslav příchodu nového roku. „Ohňostroj je poměrně hlasitý, což je samozřejmě nepříjemné pro majitele domácích mazlíčků a proto jsme si nechali udělat i cenovou nabídku na videomapping. Vyšel by ale na čtvrt až půl milionu, což už je příliš vysoká částka,“ doplnil starosta. Ohňostroj má v Dačicích tradici a centrum města zaplní až tisícovka lidí.

Pravidelně pořádala novoroční ohňostroje také Nová Bystřice. Letos se ho ale obyvatelé města nedočkají. „Důvod je jediný, nikoliv ten, že bysme po covidové době neměli peníze nebo nechtěli přivítat nový rok, ale je to spíše proto, že v Bystřici se rekonstruovala budova Jednoty a na střeše umístili fotovoltaické panely, což nám znemožňuje z tohoto jediného možného místa odpalovat ohňostroj,“ zdůvodnil starosta Jiří Zimola s tím, že město bude do budoucna hledat nové místo nebo jiný způsob přivítání nového roku například formou videomappingu.

Ohňostroj nebudou pořádat ani České Velenice. "Žádný program neplánujeme, nemá to u nás tradici. Ohňostroj jsme si odbyli 1. prosince jako oslavu ke sto letům města. Myslím si, že by to měla být věc spíše výjimečná a osobně jsem nakloněný spíše nějaké projekci než petardám," řekl starosta města Jaromír Slíva.