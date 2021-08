Služby města Jindřichův Hradec mají od města pronajaté prostory vysokoškolské koleje a také prostory bývalé menzy v budově Švecových kolejí. Teď hledají podnájemce do jídelny.

Švecovy koleje. Ilustrační foto. | Foto: Michal Hajdík

Jak potvrdila mluvčí města J. Hradec Eliška Čermáková, nyní služby hledají podnájemce, který by kuchyň a jídelnu provozoval. Podnájem by byl od 11. září letošního roku a zahrnuje vybavení kuchyně a jídelny i skladovací prostory. „Podmínkou podnájmu je provozování stravovacího zařízení. Nabídky mohou zájemci posílat obálkovou metodou,“ informovala mluvčí s tím, že minimální měsíční nájemné činí 20 000 korun. Nabídky je možné posílat do 18. srpna 2021 na adresu služeb města.