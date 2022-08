Nové podélné parkoviště bude v rámci opravy páteřní komunikace na sídlišti vyznačeno v pátek. Dopravní změna si vyžádala využití celého průjezdového profilu vozovky. „To znamená, že vozidla, která dosud jezdila v pravé části vozovky, budou nově jezdit při levém okraji, do kterého zasahují koruny stromů rostoucí v prostředním pásu mezi oběma směry páteřní komunikace,“ vysvětlila mluvčí radnice Eliška Čermáková. Redukce zeleně podle ní umožní lepší průjezd především autobusům MHD.

U stromů které rostou v dostatečné vzdálenosti od silnice postačí nepatrná úprava korun, tři jeřáby ale bylo nutné pokácet. „Pokud se tyto stromy výrazněji ořežou, tak stejně odejdou. Jeden strom už jsme ořezali, ale zbývající tři by větší zásah neunesly. Dva ze stromů byly navíc nakloněné a zasahovaly do vozovky,“ upřesnil Ivo Ježek, ředitel společnosti Služby města Jindřichův Hradec. Pokácené stromy byly starší dvaceti let.

Přestupků cyklistů v Třeboni výrazněji přibylo, podílí se na nich hlavně turisté

Koruny stromů prošly před pokácením důkladnou prohlídkou, aby byla jistota, že uvnitř nehnízdí ptáci. „Bezpečná a přehledná doprava, doprava v klidu a parkování, které nevyžaduje plošný zábor travnatých ploch, považujeme za veřejný zájem,“ uzavřela mluvčí města Eliška Čermáková.

Místa po jeřábech ale dlouho prázdná nezůstanou. Jako náhrada za pokácené stromy budou totiž v lokalitě vysazeny stejné druhy stromů. Jejich výsadba proběhne letos na podzim.

Některé stromy byly nakloněné do vozovky.Zdroj: Antonín Ženata