Město Jindřichův Hradec poskytne z Nadačního fondu pro rozvoj města celkem 150 tisíc korun na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním osvědčení provozovatele dráhy pro společnost Správa úzkokolejných drah.

Návrat vlaků na "úzké" koleje se opět posune. | Foto: Deník/Adam Hudec

Jak informovala mluvčí jindřichohradecké radnice Eliška Čermáková, město bude peníze na potřebné dílčí úřední kroky k získání oprávnění provozovatele dráhy společnosti vyplácet postupně až na základě jasně doložených úkonů. "Město nemůže financovat všechno, ale k rozumným věcem se rádi připojíme. Pokud se společnosti Správa úzkokolejných drah podaří oprávnění trať provozovat získat, bude to zásadní pro to, aby se mohl následně najít i dopravce. Jde o důležitý dílčí krok," řekl starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár s tím, že pokud půjde vše dobře, mohlo by být povolení pro provozovatele dráhy, které probíhá u Drážního úřadu, vyřízené v polovině srpna. Reálná je pak možnost, že by úzkokolejka znovu vyjela na podzim letošního roku.

Společnost Správa úzkokolejných drah je dceřinou společností Jindřichohradeckých místních drah s tím, že v ní nefigurují bývalí majitelé úzkokolejky, ale insolvenční správkyně.

Spuštění úzkokolejky se opět vzdálilo. Potřebná povolení se nepodaří včas získat

Provoz na úzkokolejce ustal loni na začátku října, když její provozovatel, Jindřichohradecké místní dráhy, skončil v insolvenci. JHMD dluží kolem 360 milionů korun. Stanice na trase úzkokolejky na Jindřichohradecku i části Vysočiny po celou dobu obsluhují autobusy.

A bude to tak i nadále. K opětovnému spuštění provozu vlaků chybí potřebné dokumenty, kvůli kterým celý proces nabral zpoždění. O způsobu jak řešit úpadek firmy JHMD rozhoduje soud.