V objektu škola provozuje vysokoškolskou kolej a menzu. Smlouva o pronájmu končí podle mluvčí města Jindřichův Hradec Elišky Čermákové k poslednímu prosinci 2021 s výpovědní lhůtou dvanáct měsíců. Vysoká škola ekonomická už ale nemá podle slov mluvčí Elišky Čermákové o prodloužení této smlouvy zájem. Rada města proto rozhodla o ukončení smlouvy k 30. 9. 2021, tedy o tři měsíce dříve, aby mělo město čas navíc po převzetí budovy k řešení potřebných oprav. Část budovy, konkrétně pravé křídlo z čelního pohledu, patří VŠE. Zde by mělo být zachováno zhruba sto míst pro ubytování studentů školy.

Michal Hajdík, tiskový mluvčí Fakulty managementu VŠE, uvedl, že z historických důvodů jevíce než třetina objektu v majetku Vysoké školy ekonomické v Praze, necelé dvě třetiny pak v majetku města Jindřichův Hradec. Kolej je podle jeho slov určená pro studenty fakulty managementu, v posledním akademickém roce ji využívalo přibližně osmdesát studentů. „V objektu koleje je rovněž menza, která zajišťuje stravování nejen všem studentům a zaměstnancům fakulty managementu, ale nabízí rovněž služby externím strávníkům,“ popsal mluvčí.

Vysoká škola ekonomická v Praze a město Jindřichův Hradec v současné době vedou podle slov Michala Hajdíka jednání o budoucnosti objektu Švecovy koleje. „Vzhledem k tomu, že tato jednání jsou stále v běhu, nelze definitivně říci, jak přesně bude vypadat budoucí využití a provoz objektu. Důležitým faktorem je zachování určitého počtu ubytovacích kapacit, které by byly nadále k dispozici pro studenty fakulty managementu,“ zdůraznil.

Studenti VŠE by v budoucnu mohli mít kolej novou, ale plán nyní zamrzl. Vysoká škola ekonomická totiž podle slov Michala Hajdíka připravila projekt výstavby nové koleje v rámci areálu fakulty. „Plán vznikal ve spolupráci s městem Jindřichův Hradec, dává fakultnímu kampusu ucelenou podobu a měl by nabízet moderní studentské ubytování. Aktuální podmínky financování stavby však neumožňují finančně schůdné vybudování koleje a její udržitelný provoz. Stavba koleje je v tuto chvíli odložena,“ uvedl mluvčí Fakulty managementu VŠE Michal Hajdík.

Nicola Sopková je studentkou Fakulty managementu VŠE a na Švecově koleji bydlí již druhým rokem. „Předtím jsem dojížděla a bylo to dost vyčerpávající. Koleje se mi osobně líbí, nejsou tak drahé oproti pražským a stále vyjdou levněji než byty v Jindřichově Hradci. Atmosféru na koleji ale rozhodně tvoří studenti a dobrá parta. Jediné, na co si stěžují skoro všichni, je slabé pokrytí studentské wifi Eduroam,“ hovořila studentka.

Doslechla se, že VŠE má v plánu vystavět nové koleje hned u fakulty, ale o tom se prý mezi studenty mluví už dlouho. „Také jsme se před prázdninami dozvěděli, že se Švecovy koleje budou omezovat v ubytovací kapacitě. Neboli, že z jednoho křídla koleje budou kanceláře a druhé křídlo blíže ke gymplu bude stále sloužit jako ubytování. Ale všechny tyto informace nemáme potvrzené oficiálně,“ doplnila Nicola Sopková.

Švecova kolej je pro studentku situována na dobrém místě. „Máme to blízko do školy i do centra. Jediné, co je dál, jsou velké supermarkety. Co by mohlo být ještě lepší, je parkování před kolejí. Plno studentů přijíždí na kolej vlastním autem a zadarmo je bohužel jen menší půlka parkoviště, a to pro všechny opravdu nestačí. Postranní ulice jsou věčně také plné. Je to vždy boj o místo,“ poukázala Nicola.

Eliška Čermáková mluvčí města Jindřichův Hradec na dotaz, jaká je budoucnost Švecovy koleje, doplnila: „To bude předmětem dalšího jednání vedení města a zastupitelstva. Zatím je ještě dostatek času na to rozhodnout se, co bude s budovou dál.“

Nad tím, zda studenti VŠE budou mít v Jindřichově Hradci v budoucnu novou střechu nad hlavou, nebo zda „zbylá“ ubytovací lůžka na Švecově koleji budou dostatečná, visí zatím otazník. Avšak Michal Hajdík, mluvčí Fakulty managementu VŠE, vysvětlil, že vysoká škola sleduje potřeby studentů.

„Ubytovací kapacita, kterou si přejeme v objektu Švecovy koleje zachovat, vychází ze sledování dlouhodobého trendu potřeb studentů. Primární snahou je garance ubytovacích kapacit, především pro studenty prvních ročníků, a to s cílem usnadnit jim vstup do vysokoškolského života, respektive život v novém, pro ně cizím městě,“ zdůvodnil s tím, že

vysoká míra volitelnosti v rámci studijních plánů umožňuje studentům poskládat si rozvrh dle jejich časových potřeb, čehož v hojné míře využívají. Dalším faktorem, který hraje důležitou roli, je podle jeho slov současné nastavení studentských slev pro hromadnou dopravu.

„Studentům se tedy ekonomicky vyplatí za studiem dojíždět, případně využívat jednorázových ubytovacích možností namísto dlouhodobého ubytování, ať už na kolejích či v soukromí,“ zhodnotil možnosti studentů.