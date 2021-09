Jedná se o výstavbu souvislých chodníků v minimální šířce 1,5 m. Dále bude zrušen stávající nevyhovující přechod pro chodce v blízkosti křižovatky hlavní silnice s místní komunikací a nahradí se místem pro přecházení, umístěným blíže ke křižovatce.

Obec Otín. Ilustrační foto.Zdroj: otin.cz„Doplní se také místo pro přecházení přes místní komunikaci a místo pro přecházení přes hlavní silnici u zahradnictví. Součástí zakázky je i nové veřejné osvětlení a výměna šesti stávajících stožárů veřejného osvětlení včetně svítidel podél silnice,“ uvedl místostarosta Jindřichova Hradce Miroslav Kadeřábek. Dále je součástí zakázky i nové nástupiště autobusové zastávky na silnici třetí třídy.

Předpokládaná cena za vybudování chodníků a s tím souvisejících záležitostí je 3,3 milionu korun bez DPH. "Město zakázku vypisuje už podruhé, napoprvé se do výběrového řízení nikdo nepřihlásil. Stavba měla začít už nyní v září, ale tímto se odsouvá až na jaro příštího roku," upřesnila mluvčí města J. Hradec Eliška Čermáková s tím, že stavba by měla začít přibližně od 28. března a skončit by měla nejdéle 30. června.

Akce je zařazena v rozpočtu města na rok 2021 částkou 4 miliony korun. S ohledem na termíny plnění, bude financování veřejné zakázky probíhat v roce 2022. "Z tohoto důvodu je materiál předkládán zastupitelstvu města ke schválení závazku financování. Přesná částka díla bude známa po výběru dodavatele," doplnila mluvčí.