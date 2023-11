Na lince 156: Strážníci vytáhli z nesnází za jediný týden hned tři seniorky

Když ti teče do bot, vzpomeň si na městskou policii. Tak by mohlo znít pravidlo, kterého se vyplatí držet třeboňským seniorům. Důkazem toho jsou tři případy důchodkyň v nesnázích z minulého týdne, které pomohli vyřešit strážníci. Co přesně se stalo, popisuje Silvie Zemánková.

Městská policie Třeboň. Ilustrační foto. | Foto: Deník