S použitím ruční brzdy i platební karty měli v uplynulém týdnu problém řidiči na třeboňských čerpacích stanicích. Jeden boural, i když v té chvíli vůbec neseděl v autě, druhý se musel vracet, aby srovnal dluh. Nezvyklé případy líčí za městskou policii Silvie Zemánková.

Městská policie Třeboň. Ilustrační foto. | Foto: Deník

„Pondělní noční službu měli strážníci Městské policie Třeboň zpestřenou kuriózní událostí, které byli svědkem. Při kontrolní činnosti na jedné z čerpacích stanic spatřili vozidlo, které se znenadání rozjelo proti zdi přístřešku na odpad. Řidič vozidla si v tu chvíli kupoval na čerpací stanici kávu, jeho spolujezdkyně seděla v nastartovaném vozidle, ale nedokázala zatáhnout za ruční brzdu a zamezit tak nárazu vozidla do zídky," popisuje Silvie Zemánková zvláštní nehodu.

Na lince 156: Bouračka aut bez řidičů na parkovišti a nekompromisní hlídač

Naštěstí se při ní nikdo nezranil. „Řidič souhlasil s orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu v dechu s negativním výsledkem. Z důvodu, že byla poškozena zeď patřící čerpací stanici, strážníci na místo přivolali hlídku Policie ČR, která dopravní nehodu s jednadvacetiletým řidičem projednala a odměnila ho pokutovým blokem za špatně zajištěné vozidlo proti samovolnému pohybu. Škoda, že sedmnáctiletá spolujezdkyně neměla ponětí o tom, jak funguje ruční brzda. Mohla zabránit zmuchlání plechů, prasknutí cihlové zídky a příteli ušetřit nějakou tu korunu," krčí Silvie Zemánková rameny.

Zapomnětlivý Pražan

Úsměv na tváři vyvolává i další událost. Stala se na jiné třeboňské čerpací stanici v neděli dopoledne. A opět u ní nechyběli strážníci. „Operátorka přijala telefonní oznámení od obsluhy stanice, že z místa ujel osobní automobil s řidičem, který po načerpání pohonných hmot nezaplatil. Řidič natankoval za víc než tisíc korun a ještě přidal nemrznoucí směs. Směs zaplatil kreditní kartou, ale pohonné hmoty ne. Kamery na čerpací stanici zaznamenaly registrační značku uvedeného vozidla a ve spolupráci s Policii ČR se strážníkům podařilo získat totožnost provozovatele vozidla i jeho telefonní číslo," popisuje Silvie Zemánková postup strážníků.

Na lince 156: Pomoc potřebovala slečna v kómatu i nešťastní turisté

Nedopátrali se ale zloděje, nýbrž pěkně roztržitého šoféra. „Pětačtyřicetiletý řidič z Prahy potvrdil, že byl v Třeboni a tankoval pohonné hmoty. Šofér uvedl, že zapomněl za benzín zaplatit, protože platil firemní kartou a na místě hned nezkontroloval, co zaplatil. Následně se vrátil zpět na čerpací stanici a uhradil nezaplacené pohonné hmoty a za své jednání se omluvil," doplňuje.

Týden karambolů

Asistence uniforem byla potřeba také na silnicích. „V předešlém týdnu hlídka městské policie usměrňovala dopravu u několika dopravních nehod. Žádáme řidiče, aby byli v tomto nevyzpytatelném počasí velmi opatrní a přizpůsobili jízdu povětrnostním podmínkám. Ranní mlhy a teploty pod nulou jsou v zimním období časté a společně s rychlou jízdou mohou zapříčinit vážnou dopravní nehodu. Zdraví je to nejcennější, co máme a naši blízcí vždy čekají, že se v pořádku vrátíme zpět do tepla domova, tak zbytečně neriskujme," apeluje Silvie Zemánková na motoristy.