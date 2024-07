Na hlavní třeboňské nádraží musela v sobotu v podvečer zamířit hlídka Městské policie Třeboň. To proto, aby tam rozkryla záležitost, která by v nejhorším případě mohla skončit pořádným průšvihem či dokonce tragédií.

Jak popsal strážník Petr Zámek, jednalo se o to, že v kolejišti si měla skupinka několika osob uspořádat jakousi blíže nespecifikovanou hru. Tyto osoby, dle slov oznamovatele, neuposlechly výzvy drážních pracovníků k opuštění rizikového prostoru.

„Při příjezdu hlídky na udané místo byly zmíněné osoby zjištěny mimo kolejiště. Po výzvě k podání vysvětlení uvedly, že hrají hru, realizovanou pomocí sociální sítě. Hra spočívá v hledání cenného předmětu podle instrukcí. Tvrdily, že v kolejišti nebyly, přičemž drážní pracovník, přítomen na místě, tvrdil opak,“ popsal strážník. Dále uvedl, že hlídka městských policistů hráče důrazně poučila o bezpečnosti chování v prostoru vlakového nádraží, což vzali na vědomí.

„Hraní her je pro většinu lidí činnost zajisté příjemná, o tom není sporu. Její průběh by však měl být v mezích možností co nejvíce bezpečný, aby se z veselé zábavy nestala trpká katastrofa,“ doplnil Petr Zámek. Drážní kolejiště je pro hraní her místo skutečně nevhodné.