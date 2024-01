Cestou v sanitce do nemocnice zahájila nový rok slečna z Třeboně. Při silvestrovských oslavách to přehnala s alkoholem. Pořádně vyděsila svého přítele, ale znepokojila i strážníky městské policie a lékaře záchranky.

Jak za třeboňskou městskou policii popisuje Veronika Trsková, na linku 156 se obrátil právě přítel alkoholem zmožené slečny, který měl o svou drahou polovičku strach. A oprávněně. „Muž do telefonu uvedl, že přítelkyně je v kómatu a žádal příjezd hlídky na místo. Poté, co strážníci dotyčnou spatřili, okamžitě přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Lékař po základním ošetření slečny rozhodl o převozu do nemocnice v Jindřichově Hradci," líčí Veronika Trsková noční novoroční výjezd hlídky a dodává, že si slečna možná příští rok vezme k srdci předsevzetí, že omezí alkohol.

To další lidé, kvůli kterým vyrážela do terénu noční hlídka v pátek 5. ledna 2024 hodinu před půlnocí, byli až příliš živí. Jejich podivného chování na Masarykově náměstí si na městském kamerovém dohlížecím systému všimla operátorka a do centra vyslala kolegy prověřit, zda se dotyční nedopouští protiprávního jednání. „Na místě se ale nenacházeli žádní budoucí přestupci, nýbrž dva nešťastní turisté. Muž se ženou přijeli až z dalekého Havířova a chtěli se pouze ubytovat v zarezervovaném hotelu. Společně s hlídkou došli k závěru, že ubytovat se měli do 22 hodin, což bohužel nestihli. Tento příběh má ovšem šťastný konec. Vzápětí se objevil zaměstnanec hotelu a hosty ubytoval," přibližuje Veronika Trsková.