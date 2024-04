aké případy řešili v uplynulých dnech strážníci třeboňské městské policie? Pojďte se podívat.

Městská policie Třeboň. Ilustrační foto. | Foto: MP Třeboň

Strážník Robert Petrů uvedl, že ve středu 3. dubna dopoledne požádal dispečink jihočeských záchranářů třeboňské strážníky, aby přijeli k autobusovému nádraží k cyklistce, která se zranila při pádu z kola.

„O příjezd byla městská policie požádána kvůli zajištění jízdního kola a věcí zraněné seniorky, protože tu převeze záchranná zdravotnická služba na urgentní příjem do nemocnice,“ popsal.

Zraněná žena nebyla schopna, s ohledem na utrpěné zranění, sdělit jméno nebo kontakt na někoho ze své rodiny nebo jinou osobu, které by městská policie mohla podat zprávu. „Při prověřování městského kamerového systému se zjistilo, že žena nespadla z jízdního kola za jízdy, ale až poté, co jízdní kolo zaparkovala do kolostavu. Příčinou pádu byla zdravotní indispozice,“ sdělil strážník Robert Petrů a doplnil, že strážníci kolo a věci zraněné ženy převezli na služebnu městské policie a na základě místní znalostí kontaktovali příbuznou zraněné, které předali informace.

Na lince 156: Třeboňáky rozrušili podivní lidé na bříze i kácení stromů

Téhož dne odpoledne přijala stálá služba Městské policie Třeboň oznámení od zaměstnance jednoho z obchodních domů, že zachytili dvě dívky, které kradly.

„Strážníci na místě zjistili, že se jedná o dvě nezletilé dívky, které v obchodním domě měly odcizit kosmetiku v hodnotě převyšující 800 korun. Kvůli nezletilosti dívek byl kontaktován Odbor sociálně právní ochrany dětí a zákonní zástupci dívek. Tito se na místo následně dostavili a věc byla řešena v jejich přítomnosti. Obě dívky se ke krádeži přiznaly. Z důvodu, že nebylo možno věc dořešit na místě, bylo předáno podezření ze spáchání přestupku k dořešení příslušnému správnímu orgánu,“ popsal celý případ Robert Petrů.