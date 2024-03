Akční zápletky musely minulý týden řešit hlídky třeboňské městské policie. A vydatně jim u toho pomáhali i sami obyvatelé lázeňského města.

Městská policie Třeboň.

Strážnice Silvie Zemánková popisuje konec nedělní noční směny jako scénář napínavého filmu. „Nejprve, požádala hlídku o pomoc paní, která slyšela z vedlejšího bytu ránu a volání o pomoc. Po příjezdu na místo objevili strážníci zaklíněnou šestasedmdesátiletou ženu mezi zárubní bočních dveří vedoucích na zahradu panelového domu. Během zjišťování zdravotního stavu seniorky přijal druhý ze strážníků signál z bezpečnostního náramku pětaosmdesátiletého seniora, který také uvedl, že potřebuje pomoc. Co teď? Hlídka zachovala chladnou hlavu a rozdělila se," líčí Silvie Zemánková nečekanou komplikaci uprostřed zásahu.

„Jeden strážník zůstal u seniorky a zavolal záchranku. Poskytl paní prvotní ošetření a tepelný komfort. Druhý nasedl do služebního vozidla a tzv. na majáky vyrazil na služebnu pro klíče od bytu seniora a za pár minut byl u dveří domu na druhém konci Třeboně. Uvnitř spolu s příbuznými, které předem strážník informoval, našli muže zaklíněného pod postelí. Než se podařilo seniora dostat zpět na postel, byl již na místě první ze strážníků, který využil ochoty občana. Ten bez váhání nabídl strážníkovi převoz vozidlem ze sídliště přes celé město. Nastalo opět volání na linku záchranné služby," dodává k druhému případu.

Oba seniory posádka záchranářů převezla k dalšímu vyšetření do nemocnice v Jindřichově Hradci. „Film skončil dobře," vrací se Silvie Zemánková k úvodní poznámce o napínavém scénáři a nezapomíná ani na důležité postavy v něm: „Děkujeme sousedce, která neignorovala volání o pomoc i občanovi Třeboně, který pomohl městské policii s převozem strážníka."

Po vetřelci ani stopy

O nic klidnější nebyl ani čtvrteční výjezd do bytu paní středního věku. To hlídku požádali kolegové ze státní policie, aby prověřili oznámení od rozrušené ženy, která uvedla, že je objetí násilníka ve svém bytě. „Oznamovatelka hlídku ihned pustila dál do bytu a sdělila, že někde v bytě je osoba, ze které má strach. Hlídka dvakrát zevrubně prohledala celý byt včetně balkonu s přihlédnutím k místům, kde by se mohla osoba vmáčknout, nikoho však nenalezla. Velmi rozrušená paní nechtěla, aby hlídka odjela, že se bojí, a že tu jistě někde v bytě násilník je a nebo se objeví po odjezdu hlídky," přibližuje Silvie Zemánková podivnou situaci.

Ta nakonec našla i vysvětlení. Strážníci rozrušené ženě zavolali záchranku a pro jistotu provedli i orientační dechovou zkoušku. „A ejhle, pravděpodobná příčina přeludu byla naměřená hodnota 2,50 ‰ alkoholu v dechu." Všichni zasahující usoudili, že v nemocnici se paní bude protentokrát cítit bezpečněji.

Extempore u popelnic

Za přelud by ostatně leckdo mohl považovat i scénu, kterou na městskou policii telefonicky oznámila další všímavá občanka. Byla svědkem, kterak nějací lidé vytahovali pytle s ošacením z kontejnerů na textil v Táboritské ulici. „Strážníci na místě zjistili skupinku šesti cizinců z Balkánu s pytli plnými šatstva. Všechny zúčastněné strážníci zkontrolovali a dohlédli na vrácení všech pytlů zpět do sběrného kontejneru. Návštěvníci však neodešli s prázdnou, ale s vytrženým bločkem a lehčí o pokutu za přestupek proti majetku," dodává Silvie Zemánková.