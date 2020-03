„Pracoviště úřadu v Jindřichově Hradci jsou k dispozici pouze v pondělí a ve středu, a to od 9 do 12 hodin. Návštěva je tu možná pouze po předchozím telefonickém objednání,“ uvedl jindřichohradecký starosta Stanislav Mrvka. Veškeré telefonické kontakty na jednotlivé kanceláře jsou k nalezení na webových stránkách města.

Všechny budovy městského úřadu v Dačicích budou pro veřejnost uzavřeny. Přístupné budou jen ve středu a v pondělí v čase od 8 do 11 hodin. Výkon agendy veřejné správy bude mimo úřední hodiny v pohotovostním režimu. V provozu zůstávají veškeré telefonické kontakty na jednotlivá pracoviště. Ruší se také plánované schůzky s veřejností, porady, komise a výbory.

Městský úřad v Třeboni bude pro obyvatele přístupný jen v pondělí od 8 do 11 hodin a ve středu od 13 do 16 hodin. „Pro vyřízení nezbytných záležitostí prosíme občany, aby do budovy úřadu vstupovali pouze hlavním vchodem. Ostatní vchody budou zavřené. Vstup do budovy je možný pouze s rouškou nebo zakrytými ústy,“ zmínil třeboňský starosta Jan Váňa.

V Kardašově Řečici budu úřední hodiny pouze ve středu od 14 do 17 hodin a v pondělí od 8 do 11 hodin. Telefonní číslo na radnici je 384 383 031. Úřad v Nové Bystřici bude otevřen ve středu a v pondělí od 12 do 15 hodin, a to pouze pro neodkladné záležitosti.

Pro vyřízení neodkladných záležitostí budou zaměstnanci úřadu v Českých Velenicích k dispozici v pondělí od 9 do 12 hodin a ve středu od 13 do 16 hodin. „Požadavky ve výjimečných případech vyřídíme po předchozím telefonickém zkontaktování s naším zaměstnancem pouze v neodkladných a závažných případech. Pokladna je pro veřejnost uzavřena, veškeré platby je možné provádět pouze bezhotovostně prostřednictvím bankovních aplikací ,“ uvedla tajemnice úřadu Hana Dvořáková.