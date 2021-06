Jindřichohradecký radní, zastupitel a lékař ARO jindřichohradecké nemocnice Jaromír Kopřiva (Piráti) se i v době covidu, kdy s lékaři řešili nejtěžší případy na anesteziologicko resuscitačním oddělení (ARO) jindřichohradecké nemocnice, zvládal věnovat městské politice a sledoval místní dění.

Jaromír Kopřiva. | Foto: Deník/Jitka Davidová

V Jindřichově Hradci v minulosti také jako lékař pomáhal téměř všem sportovním klubům a ani dnes je neodmítá. „Dělal jsem sedm let doktora basketbalistům, sledoval jsem sportovní dění, obracely se na mě kluby, jako na lékaře, a tak jsem se postupně přes sport dostal ke komunální politice,“ říká lékař s tím, že Piráti neměli před třemi lety žádné „škraloupy“, proto se ke kandidátní listině strany připojil. „Do zastupitelstva jsem se dostal, s Piráty na krajské úrovni stále dobře spolupracuji. Radní mě jmenovali do čela sportovní komise, poradního orgánu rady města a za Piráty jsem i v té krajské. V minulosti tu byly nesváry při rozdělování sportovních dotací,“ vysvětlil, co by chtěl urovnat.