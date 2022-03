Nový útulek by měl vyrůst u areálu Služeb města na Jiráskově předměstí. "Asi nejsložitější bylo vytipování vhodného místa, kde by toto zařízení mohlo v klidu fungovat, a neobtěžovalo by svým provozem obyvatele našeho města," uvedl místostarosta Jindřichova Hradce Radim Staněk.