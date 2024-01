Městská hromadná doprava v Jindřichově Hradci opět prošla obnovou. Vozový park se může se začátkem nového roku pochlubit dvěma novými autobusy, které pořídil dopravce ČSAD Jindřichův Hradec. Zakoupené vozy značky Mercedes-Benz Conecto pro hradeckou MHD mají typickou žlutomodrou barvu a společnost vyšly na 12 milionů korun. Nové autobusy jezdí spolu s dalšími pěti stávajícími na 10 linkách ve městě a místních částech.

Dopravce představil zástupcům města dva nové autobusy. | Foto: ČSAD Jindřichův Hradec

Pořízené vozy Mercedes-Benz Conecto nabízí cestujícím kapacitu 30 míst k sezení a 74 na stání. Autobusy jsou vybavené vnějšími i vnitřními informačními tabulemi a systémem hlášení pro nevidomé. Samozřejmostí je pak odbavení za pomoci bankovních karet.

„V nových autobusech nám dopravce bude nabízet větší prostor pro kočárky a osoby tělesně postižené. Skvělé také je, že od jara loňského roku je ve všech autobusech jindřichohradecké městské hromadné dopravy možné platit bankovní kartou. Tato služba je uživateli velmi kvitována, stejně tak klimatizace,“ řekl místostarosta Jindřichova Hradce Bohumil Komínek s tím, že dobrou zprávou pro cestující v jindřichohradecké MHD je i fakt, že ceník jízdného zůstává v letošním roce stejný.

Roční předplatná jízdenka stojí 1200 korun a pro děti a důchodce 800 korun. Senioři nad 65 let mají dopravu zdarma stejně jako děti do 6 let v doprovodu dospělého.

Nízkopodlažní model nově zakoupených autobusů zajišťuje bezbariérový nástup i výstup pomocí vyklápěcí plošiny pro vozíčkáře. Navíc je přátelský i k životnímu prostředí. Splňuje totiž nejpřísnější emisní normu EURO 6.

Vajgar se proměnil v mraveniště. Hradečáci si po letech užívají zamrzlou hladinu

„Nové autobusy jsme pořídili v rámci obnovy našeho vozového parku. Našim řidičům a cestujícím chceme dopřát vozidla, která splňují ty nejpřísnější evropské standardy a zároveň jim dopřejí komfort na jejich cestách. Ačkoliv jindřichohradecká MHD nepatří mezi ty největší oblasti, věnujeme jí stejnou péči jako ostatním velkým celkům,“ přiblížila jednatelka ČSAD Jindřichův Hradec Kateřina Kratochvílová a dodala, že společnost chystá letos například i rekonstrukci jindřichohradeckého autobusového nádraží.

Od 10. prosince loňského roku začaly v Jindřichově Hradci a místních částech platit nové jízdní řády městské hromadné dopravy. K úpravám došlo především v reakci na změnu jízdních řádů vlaků Českých drah.

„Jihočeský kraj i stát změnil částečně jízdní řády na železnici. Šlo například o vlaky vyjíždějící z Českých Budějovic. My jsme o tom věděli a proto jsme se dopředu připravili, aby se nestalo, že by MHD na tyto spoje nenavazovala. Časy spojů jsme ale změnili jen v řádech několika minut,“ upřesnil Bohumil Komínek. Město zároveň zapracovalo do nových jízdních řádů i některé požadavky obyvatel města a jeho místních částí.