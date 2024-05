Jejím předmětem je podle mluvčí úřadu Karolíny Bartoškové zajištění dopravní obslužnosti ve městě a jeho vybraných místních částí na období deseti let. „Konkrétně se jedná o dobu od 1. července 2025 do 30. června 2035,“ přiblížila.

Místostarosta Bohumil Komínek sdělil, že specifické pro výběrové řízení je fakt, že legislativa předpokládá 41 procent nízkoemisních vozidel. Město také bude nově požadovat podrobnější informace o vytíženosti jednotlivých spojů.

Nízkoemisní autobusy by podle jeho dalších slov mohly přinést určité změny v dopravě. „Ať už se jedná o elektrické či jiné autobusy, jsou jinak stavěné než ty klasické naftové. A to i z hlediska nákladů na rozjíždění autobusu. Říkali jsme si proto, že bychom s ohledem na to udělali více zastávek na znamení, než jich máme dnes,“ sdělil místostarosta.

Jako příklad uvedl zastávku u polikliniky, kde lidé vystupují v dopoledních hodinách, ale během odpoledne jsou zde výstupy i nástupy prakticky nulové. „Rádi bychom to nově měli tak, jak už je to nyní ve větších městech, že jsou spíše zastávky na znamení. Lidé si budou muset zvyknout, že si zazvoní o zastavení, ale věřím, že to nebude problém,“ dodal Bohumil Komínek.

Přibude spoj do Dolní Radouně

Předpokládaný rozsah veřejných služeb v prvním kalendářním roce fungování nového dopravce je 623 500 kilometrů.

„To je to o něco více kilometrů, než v současné době jezdíme. Jsou tam nové věci, které bychom rádi zapojili. Je tam například přidaná nová linka do Dolní Radouně, kam se dneska nejezdí. Měli bychom také vidět obsazenost autobusů a měli bychom mít informace, kde obyvatelé nastupují, ale i vystupují. V současné době nevíme, odkud kam jedou. To jsou pro nás data, se kterými můžeme operativně do budoucna pracovat,“ doplnil místostarosta Bohumil Komínek.

Veškeré detaily vypsané zakázky si můžete prohlédnout kliknutím sem.