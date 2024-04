Po většinu letních prázdnin se bude opravovat zastávka MHD na Bobelovce. Samotné stání se přesune, promění se také točna. Práce souvisí s dostavbou nového domova pro seniory. Poblíž se také bude dodělávat dešťová kanalizace.

Současný stav zastávky MHD na Bobelovce. Vedle pomalu finišuje dostavba nového domova pro seniory. | Video: Deník/Adam Hudec

Na jistá omezení se musejí připravit lidé, kteří využívají zastávku městské hromadné dopravy na Bobelovce poblíž rozestavěného domova pro seniory. Zastávka totiž projde přestavbou i přesunutím, opravovat se bude v termínu od 1. července do 16. srpna.

Radní města schválili zadání zakázky na tyto úpravy firmě DVOŘÁK STAVEBNÍ z Českých Budějovic za cenu zhruba 974 tisíc korun bez daně. Starosta města Michal Kozár upřesnil: „Předmětem zakázky je přesunutí zastávky a s tím související prodloužení chodníku a stavební úpravy stávající točny v lokalitě Otín Bobelovka.“

Místostarosta Bohumil Komínek doplnil, že město mělo projekt na úpravu a zastřešení zastávky připravený, vše se ale muselo koordinovat s probíhající dostavbou nového domova pro seniory. „Čekali jsme na Jihočeský kraj, který dokončuje stavbu domova, abychom se zastávkou navázali a udělali to ve stejném roce. Nově bude upravena tak, aby klienti domova mohli bezpečně nastoupit do autobusu a dopravit se do města,“ přiblížil.

Opraví se i dešťová kanalizace

Nový domov pro seniory - moderní třípatrové zařízení - vyrůstá na místě bývalých objektů centra sociálních služeb už od září roku 2022. Jeho výstavbu za více než půl miliardy korun financuje Jihočeský kraj. Více o centru, které by své první klienty mělo přivítat už letos na podzim, si můžete přečíst zde:

V lokalitě na Bobelovce se na sklonku léta a na podzim plánují ještě další stavební úpravy, konkrétně se jedná o rekonstrukci a doplnění dešťové kanalizace v okolí Sportcentra Bobelovka a úpravu prostoru u zdejších zahrádek.

Starosta Michal Kozár popsal: „Při přívalových deštích dochází posledních několik let k záplavě jednoho domu, kdy se do sklepních prostor dostává voda. Nyní je dokončena projektová dokumentace a byl schválen návrh zakázky.“ Tato stavba by se měla uskutečnit od srpna do listopadu s tím, že město nyní soutěží zhotovitele.