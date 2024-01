Výherce výběrového řízení by měl zajišťovat městskou hromadnou dopravu pro město a místní části v letech 2025-2034. V současné době přepravuje cestující svými autobusy společnost ČSAD Jindřichův Hradec ze skupiny ICOM. „Současný provozovatel MHD má výjimku, protože předchozí výběrové řízení nebylo úspěšné a bylo zrušeno. Budeme tedy vypisovat nové výběrové řízení, přičemž na základě příkazní smlouvy budeme mít administrátora této veřejné zakázky, který by podle našich požadavků nastavil veškeré parametry a provedl soutěž. Rozsah zadání bude ještě předložen zastupitelstvu města k projednání. Následně bychom přistoupili k soutěži,“ upřesnil starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár. Specifikem tohoto výběrového řízení je, že legislativa předpokládá 41 procent nízkoemisních vozidel. V současné době přitom město a místní části neobsluhuje žádný takový autobus.

Hradecká MHD se chlubí dvěma novými autobusy. Nabízí větší prostor pro kočárky

MHD v Jindřichově HradciZdroj: Archiv města Jindřichův HradecRadnice zároveň novému provozovateli navýšila počet naježděných kilometrů za rok o téměř 100 tisíc. „V současné době máme nasmlouváno 540 tisíc kilometrů ročně. Jezdíme to sedmi autobusy a jeden náhradní autobus máme ve smlouvě. Situace je taková, že už nejsme schopni dělat zásadní změny, pokud se občané například potřebují nově někam dostávat. V nově připravené MHD na příštích deset let proto budeme počítat s osmi autobusy, abychom dokázali měnit jízdní řády lépe, než je tomu teď,“ řekl místostarosta města Bohumil Komínek s tím, že nový dopravce bude mít ve smlouvě 623 tisíc kilometrů za rok.

Zakázka navíc bude upravená tak, aby bylo možné měnit rozsah kilometrů v průběhu plnění veřejné zakázky. Změny mohou být v rozsahu plus mínus 30 procent ročního objemu kilometrů. „Autobusy by měly být do budoucna vybaveny sčítacími rámy, abychom mohli hodnotit vytížení linky a na základě toho vypracovat nové jízdní řády,“ dodal Michal Kozár. Přibudou i nové zastávky. „V rámci modelace už víme, že novou zastávkou bude obchodní centrum na Hvězdárně, kde bude jistě požadavek na zajíždění MHD,“ poznamenal jindřichohradecký starosta. Zlepšit by se měla také obslužnost sídliště Pod Kasárny. Město při tvorbě nových jízdních řádů vychází z územního plánu a spolupracuje také s Fakultou dopravní ČVUT v Praze.