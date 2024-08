Blíží se další fáze projektu Změň Hvězdárnu. Město má hotové dotazníkové šetření mezi obyvateli, nyní bude 10. září od 17 hodin následovat urbanistická procházka a následná diskuze s řešitelským týmem územní studie. Jaké byly první výstupy z dotazníků a co bude dál?

Jsme na úplném začátku. V dotaznících jsme se ptali obyvatel například na to, co jim chybí, co na sídlišti postrádají. U některých je to zeleň, u jiných prvky mobiliáře. Někteří dali najevo, že by rádi měli více herních prvků pro děti. Z hlediska dopravy to byly třeba další přechody pro chodce. Stejně jako na každém sídlišti je i zde velké téma parkování.

close info Zdroj: Město Jindřichův Hradec zoom_in Sídliště Hvězdárna.Nyní bude navazovat zmíněná procházka, tedy jakési šetření na místě, kde se budou probírat jednotlivé aspekty toho, co vzešlo z dotazníků, a následně se bude zpracovávat územní studie stejně jako v případě obdobného projektu na sídlišti Vajgar. K té bych podotkl, že ji máme hotovou, i když občas zaznamenáváme hlasy, že se ohledně ní nic neděje. To není pravda, protože například pro centrální park na Vajgaru máme už rozhodnutí ohledně dotace, o kterou jsme žádali, a můžeme začít projekt připravovat do soutěže a následně k realizaci.

U Hvězdárny bude samotný výstup také veřejně projednán, prezentován a pak i zanesen do územního plánu. Počítám, že na to by mělo dojít v příštím roce. Jedná se o živý projekt, na kterém se neustále průběžně pracuje.

Co by se na Hvězdárně obecně dalo změnit nebo vylepšit?

Sídliště Hvězdárna je stavěné podle posledních norem, kdy je zástavba velice hustá. Tedy je na prostoru vysoká koncentrace domů, ale architekti se s tím už určitě poperou, ať s tím, kde by se dala revitalizovat zeleň nebo třeba přidat parkovací místa například formou většího parkoviště nebo zapuštěným parkovištěm, jaké se řeší na sídlišti Vajgar. Tam se podzemní stání mimochodem projektuje, a až bude hotový projekt, tak se místa nabídnou veřejnosti, protože budeme znát cenový rámec.

Fungují už dříve avizované nové kamery na sídlišti Vajgar u Teplospolu a v Chlebnici ve staré radnici?

Oba kamerové body už jsou aktivní. V Chlebnici už se to projevilo tím, že se tam najednou zdržuje méně lidí, kteří by zde chtěli znečišťovat prostředí. I na sídlišti Vajgar u Merkuru už je znát, že byť se tam lidé stále zdržují, už nedochází v takovém rozsahu například k rušení ostatních obyvatel.

Je ale dobré zmínit, že kamery nejsou řešením všeho a musíme brát v potaz, že městských policistů máme osmnáct a nemohou být všude najednou. Byť slýcháme názory, že strážníci řeší jenom botičky u aut, nemohou na dopravu úplně rezignovat. U obchůzek a kontrol míst se ale snažíme držet, aby vše pravidelně procházeli. Například nyní v souvislosti s mostem na Nežárce v ranních a nočních hodinách procházejí více park.

Chystá se ještě další rozšiřování kamerového systému? Jako problémové místo mě namátkou napadá třeba parčík u hlavní budovy městské knihovny.

Víme, že i na tomto místě se občas shlukují obyvatelé, po kterých zůstává nepořádek. Kamerový bod je jedna z možností, na druhou stranu nechceme být Velký bratr a sledovat kompletně celé město. Doba je ale taková, že nějaké další kamery přidávat nejspíše budeme. Také je dobré doplnit, že kamery nejsou primárně určené ke sledování obyvatel, ale k tomu, že působí z preventivního hlediska. Záznamy je pak nicméně možné použít v případě přestupkového řízení.

Dalším aktuálním tématem je diskutovaná oprava mostu přes Nežárku. Jak to s opravou v současné době vypadá?

Jsme ve fázi, kdy se povedlo snížit hladinu řeky. Pokračuje vše, co je potřeba v souvislosti s avizovanou změnou prací. V těchto dnech už by měla být kompletně odstraněna mostovka, následně se začnou rozebírat pilíře. Rád bych zdůraznil, že most už měl velké technické nedostatky a bylo potřeba postavit ho celý nový, aby mohl dále sloužit.

close info Zdroj: Městský úřad Jindřichův Hradec zoom_in Oprava mostu na Nežárce.Velkým tématem je také vybudování náhradního přemostění.

Zde je nutné si uvědomit, že ačkoliv ten prostor na březích pod mostem směrem k Naxerově lávce k tomu láká a vybízí, nese to s sebou podmínky, které by bylo potřeba splnit. Když to vezmu hodně laicky: pohybujeme se v záplavovém území stoleté vody. A umístění jakéhokoliv takového řešení musí být zhruba 1,8 metru nad běžnou hladinou vody. Přemostění by muselo mít nájezdové hrany, aby se přes něj dostali i imobilní občané. To není stavba, které by se dala udělat ze dne na den. Než jsme k opravě mostu přistoupili, několikrát jsme to diskutovali.

Další záležitostí je, že se musí hlídat i přístup do koryta Nežárky. V případě, že dosáhneme stupňů povodňové aktivity a bude potřeba z řeky vyprostit padlé stromy nebo cokoliv jiného, tak břehy musí být prázdné. I proto všechny možné orgány doporučily posunout případné náhradní přemostění až do parku, blíže k Naxerově lávce. A tím se dostáváme do míst, kde je na jedné straně řeky biotop a na druhé vzrostlé stromy a zeleň, což by znamenalo zásah do nich a navíc bychom získali přechod někde sto, sto padesát metrů od Naxerovy lávky. A v takovém případě už to postrádá efekt.

Přistoupili jsme ale k přidání školního autobusu, který jezdí v 7, 7:30 a 8 hodin směrem do města a zpátky ve 14, 14:30 a 15 hodin. V ostatních časech zastávky na Nežárce obsluhuje klasicky MHD.

Protáhne se kvůli komplikacím termín prací oprav mostu?

Podle harmonogramu prací, který máme k dispozici, by mělo dojít k předávání do užívání 15. prosince. Takže ano, podle toho, jak zhotovitel dodal harmonogram prací, dojde o patnáct dnů prodloužení oproti původnímu termínu.

Dál se pojďme podívat na přestavbu pivovaru. Jak práce pokračují tady?

Máme například dokončené práce v objektech, ve kterých se bude nacházet pivovarnická sekce. U druhé, multikulturní, části ještě částečně probíhá archeologický průzkum. Dochází k domluvám s památkáři. Jinak se provádějí vnitřní zemní práce, došlo k odstranění přístavku, systematicky se začala rozebírat střecha, aby se mohla udělat nová. V zimních měsících přijdou na řadu vnitřní práce. V příštím roce potom napojení kanalizace a další záležitosti podle harmonogramu.

Zatím musím říct, že zhotovitel se snaží dělat všechny činnosti tak, jak byly domluvené, s tím, že zejména u střechy se řeší, aby do zimních měsíců byla osazena.

Před několika týdny konečně znovu vyjela úzkokolejka, i když zatím jenom na trati z Nové Bystřice do Hůrek. Jak to s ní vypadá dál?

Zatím se skutečně jezdí jenom Nová Bystřice – Hůrky, což je na jednu stranu pozitivní, na stranu druhou to ještě stále není žádný široký rozsah trati. Informace, kterou jsme obdrželi od pověřeného věřitele, zní, že se nadále pracuje na obnově trati a získání povolení pro úsek z Jindřichova Hradce do Kamenice nad Lipou, potažmo až do Obrataně. V nejbližších dnech, nejdéle během září, by snad mělo vyjít rozhodnutí od Drážního úřadu o tom, že se bude moci jezdit i zde.

close info Zdroj: se svolením JHMD zoom_in Jindřichohradecká úzkokolejka.Dále to bude na jednání mezi správou úzkokolejných drah a dopravcem, kterého vysoutěžily jednotlivé kraje, aby si kraje mohly nasmlouvat dopravu. Všichni jsme doufali, že se to povede na hlavní letní sezónu. Bohužel podmínky a obnova trati jsou náročnější, než se předpokládalo, takže musíme ještě vyčkat. Důležité je, aby se větší úseky trati letos zprovoznily. A aby podpora trvala i další období. Na současných komerčních jízdách je znát jisté riziko, že ceny jízdenek jsou dost vysoké, byť pro parní vlaky jsou takové částky běžné. Věřím, že kraje, byť jsou před námi krajské volby, budou i v příštích letech ochotny objednávat dál turistickou přepravu, jak se avizovalo, zhruba od května do října.

Turistická obslužnost je jedna věc, ale mohl by se někdy na úzkokolejce vrátit takový režim dopravní obslužnosti, na který jsme byli zvyklí dříve? Vlaky co dvě hodiny, každý den…

Co se týče dopravní obslužnosti, tak kraje už se vyjádřily, že už pro ně nemá takový potenciál, jako tomu bylo v minulosti. Tomu asi všichni rozumí. I při všech jednáních došlo ke shodě, že turistický provoz by mohl být dostatečný, protože se využívá dost, zejména v období těch teplejších měsíců. Nikdo samozřejmě ani nevylučuje sezónní jízdy, mikulášskou, silvestrovskou, ale to už jsou specifika. Pokud ale úzkokolejka bude jezdit na obou celých tratích od toho května do října, tak myslím, že to pomůže všem.

Můžeme na závěr zmínit ještě opravy silnice v Janderově ulici? Jak to aktuálně vypadá tam?

Od počátku září by zde měla být změněna průjezdnost, mělo by brzy dojít k dokončení části od základní umělecké školy směrem ke 2. základní škole. Práce by poté měly pokračovat směrem ke Kaštánku. Se zhotovitelem komunikujeme ohledně zahájení školního roku, protože předpokládáme, že v tomto místě bude poměrně velký dopravní ruch. O tom budeme veřejnost ještě informovat, jakmile doladíme veškeré detaily. V průběhu září ale bude nutné počítat s omezením, kdy směrem ke škole nepůjde odbočit z Klášterské ulice.

Janderovou ulicí už se ale projede?

Ano, průjezdná už bude směrem z parku a směrem od ZUŠky. Bude ale potřeba dbát zvýšené opatrnosti, protože se stále bude projíždět stavbou.