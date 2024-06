Cesta k získání stíhačky do péče ale nebyla jednoduchá. „Komise z Vojenského historického ústavu se k nám přijela podívat a zjistila, že jsme vhodná parta, protože jsou mezi námi bývalí technici, kteří právě na tomto typu letadla i této konkrétní mašině pracovali a někteří ji dokonce připravovali na ten pomník na letišti v Plané kdysi před dvaadvaceti lety,“ dodal David Formánek. Stíhačka u něj bude mít prvotřídní péči. Kromě odborného servisu bude ubytovaná pod střechou a navíc i pod dozorem kamer.

Loni v polovině prosince se stíhačka MiG-23 přesunula z Plané u Českých Budějovic na vojenské letiště v Praze Kbelích.Zdroj: Radek Gális

Vojenský letoun se ale nepřesune rovnou do Libořez. Letečtí nadšenci ji nejdříve převezou do utajených prostor v jižních Čechách, kde začnou stroj postupně připravovat pro expozici. „Předpokládáme, že příprava nám zabere zhruba rok. Mašina je sice opršelá, ale měla na sobě tak kvalitní barvy, že se v podstatě zachovaly. Navíc stála tak dobře, že z ní voda stékala a nedržela se v ní. Její stav je díky tomu relativně dobrý,“ popsal David Formánek. Na stíhačku už ve svém leteckém muzeu připravuje nový hangár. Jeho stavba ale chvíli potrvá. Návštěvníci si tak budou moci šedého tygra v plné parádě prohlédnout v muzeu v Libořezích nejdřív na začátku roku 2026.

O tom, proč se letečtí nadšenci rozhodli vrátit stroj do jižních Čech, mají jasno. „Já jsem samozřejmě velký fanda stíhacího a vojenského letectva a létání jako takového, takže to je první věc. Druhá věc je, že jde o nejslavnější MiG-23 verze ML, který létal nad Československem nebo nad Českou republikou a navíc je to vlajková loď prvního stíhacího leteckého pluku. Byla to výroční mašina a je to poslední létající dvacet trojka u nás, takže ona má spoustu nej a ještě tuto unikátní kamufláž,“ vysvětlil důležitost letounu David Formánek a dodal, že tato mašina podle něj do jižních Čech prostě patří, a proto se rozhodl ji vrátit zpět domů. Naposledy se MiG vznesl do vzduchu v říjnu roku 2001.

Přestože příprava MiGu-23 z letiště v Plané pro expozici chvíli potrvá, letecké muzeum v obci Libořezy i tak rozhodně stojí za návštěvu. David Formánek má totiž na zahradě hangár s několika stíhačkami MiG. Jedna z nich je dokonce stále letuschopná. „Dokončili jsme kompletní obnovu MiGu-15 a naplno běží renovace MiGu-19, který už je téměř rozebraný. Získali jsme krásný řez, tedy vlastně školní učební pomůcku, motorem Aero M-701. Máme také nově motor z Aera L-39 Albatros a je tam ještě kluzák Šohaj L-425, který čeká renovace, ale je možné vidět už jeho trup,“ nalákal na novinky David Formánek. Expozici leteckého muzea doplňují ještě dvě kabiny dalších MiGů, desítky modelů letadel i vybavení. Kdo se chce na tuto unikátní sbírku přijít podívat, musí si ale předtím telefonicky domluvit prohlídku.