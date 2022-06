To ale zdaleka není všechno, výčet kvalitních žánrových jmen je podle ní opravdu dlouhý. Vystoupí Agnostic Front, Acidez, Anti-Flag, The Baboon Show, The Rumjacks, Dub Pistols a mnoho dalších. "Zahraniční interprety doplňuje výběr toho nejlepšího z domácí žánrové scény, a to nejen z punkrocku, ska, punku, rockabilly nebo rock’n’rollu, ale tentokrát i z rapu a alternativy," upozornila.

Festival, který je pověstný svou výjimečnou atmosférou a dobrou náladou, nabídne opět i vytříbený doprovodný program. Vstupenky jsou v tuto chvíli k dostání za 2500 korun.