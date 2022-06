Prvním obslouženým zákazníkem v nové provozovně McDonald's byl Vlastimil Mikuláštík. Vedoucí pobočky mu předal dárkový balíček s kávou a poukázkami. "Teď je to týden, co jsem se odstěhoval z Hradce do Třeboně a říkal jsem si, že o slavnostní otevření přijdu. Zrovna dneska jsem ale jel malovat starý byt, takže jsem se tu zastavil, že mám hlad a shodou okolností to vyšlo na dobu otevření," řekl zákazník a dodal, že nejvíce mu chutnají cheeseburgery, které byly zároveň i jeho první objednávkou. "Sním jich i sedm najednou, jím je skoro jako lentilky," smál se.

Vnitřní prostory nově otevřené provozovny pojmou až 90 sedících zákazníků, dalších téměř 80 míst čítá přilehlá venkovní zahrádka. Nová restaurace nabízí také duální McDrive a Play land pro děti.

Mekáč ale kromě rychlého občerstvení přinesl také další pracovní místa. "Jednání jsme vedli už před dvěma lety a samozřejmě jsme stáli o to, aby tady byl takový zaměstnavatel. Jeho pozitivita je mimo jiné i v tom, že teď bude zaměstnávat 60 lidí, což není málo. Koncept restaurace mi nevadí a pokud to má někdo rád, tak si sem cestu určitě najde," poznamenal starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák.

Restaurace bude otevřená každý den od 6:00 do 24:00 hodin. O rozvozovou službu McDelivery se postará rozvozová společnost Dáme Jídlo a to od 10. července.