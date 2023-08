MINT Market se už podruhé během léta zastaví v Třeboni

Moderně pojaté trhy se svěží módou, šperky, designem, delikatesami, kosmetikou a dalšími poctivě zpracovanými výrobky, které poskytují prostor menším a začínajícím návrhářům, tvůrcům a všem nadšencům – to je MINT Market. Letos v létě se už podruhé vrátí do Třeboně a přiveze s sebou opět to nejlepší z českého designu.

Originální produkty, skvělé jídlo a pohodovou atmosféru slibuje víkendový MINT Market v Třeboni. | Foto: archiv pořadatelů