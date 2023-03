Začal seriál Místo zločinu České Budějovice, 1. díl odhalil vraždu na Krumlovsku

Předlohou epizody Smrt hoteliéra, jejíž scénář napsal Jan Stehlík a natočil ji režisér Jiří Chlumský, byl skutečný případ. „Námět psal plzeňský detektiv František Müller a vycházel z jedné tamní vraždy. My jsme ji přenesli do Českého Krumlova,“ přiblížil producent s tím, že to je dějově v podstatě jednoduchý případ a že motiv zločinu se nese spíše v emotivnější rovině: v kanceláři najdou zavražděného šéfa hotelu a zároveň nechvalně proslulého lichváře. Někdo ho zastřelil jedinou ranou zezadu do hlavy. Měl mnoho nepřátel a mezi podezřelými jsou hlavně jeho dlužníci.

Ke slovu se více než v předešlých dílech dostane i vedlejší dějová linka, a sice minulost šéfa vyšetřovacího týmu Karla Dvořáka, který před svým policejním angažmá sloužil u tajných služeb a nepřímo zavinil fatální zranění kamaráda. „Ocitne se dokonce sám v podezření a čekají ho nějaké nepříjemnosti,“ naznačil Martin Froyda.

Příští díl nazvaný Zelená horečka se bude točit kolem nelegální těžby vltavínů, jejichž nejbohatší naleziště jsou právě v jižních Čechách. Budějovičtí kriminalisti budou řešit vraždu jednoho z kopáčů. Jeho tělo se najde v hluboké jámě plné vody. Tým vyšetřovatelů se během vyšetřování dostane i do konfrontace s balkánskou mafií…

Místo zločinu České Budějovice - Zlatá horečka.Zdroj: Martin Bernstein, se svolením České televize