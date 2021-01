„Celou scenérii jesliček jsme koupili od místního faráře v roce 1955. Koupil je můj praděda od pana Nekuta. Jesličky jsou z lipového dřeva a jsou nabarvené barvou. Samotný betlém, kde je Ježíšek, tak je dodělávaný sádrou. Ten vyřezávaný není. Všechny postavy i betlém jsou původní,“ popisuje jesle Martin Leština. „Akorát ten obraz jsem přemaloval fixami a pastelem. Celá scenérie byla větší, aby se nám vešla do bytu, tak jsme ji přizpůsobili. Součástí bylo město, to bylo podle mě kýčovité, tak jsme ho ubrali,“ přibližuje, jak sestavuje betlém z ručně vyřezávaných figurek dle svého vkusu.

Okolí betlému doplňuje stromeček, vavřín, mech a kameny. „Vždy nasbírám mech, ten vyčešu od jehličí a vyskládám. Terén pod betlémem je vyrobený z polystyrenu. Kameny máme ze zahrady,“ líčí, čím je potřeba prostor doladit. „Vkládám do toho vždy něco svého, chtěl to tak děda. Aby to dílo zkrátka každého, kdo to staví, vyjadřovalo,“ vyprávěl Martin Leština, který má jesle rozložené doma v obýváku.

Dříve zdobily jiný byt. „Byly u rodičů mamky. Tady je máme šest let, předtím to bylo u dědy a babičky. Místnímu faráři se prý zdály v kostele moc malé, proto koupil jiné a tyhle nám prodal,“ řekl Martin. Jesle prvně sestavoval jeho pradědeček. „Když to koupil praděda, tak je stavěl on nějaká léta, poté co umřel, tak ho vystřídal děda, pak můj brácha Petr, bohužel jen dva roky, pak zesnul,“ zmínil.

Přípravy jsou podle něho dost dlouhé. Rozložit betlém trvá přibližně týden. „Musím vytáhnout bednu, kde je složený stůl, obraz, polystyren, betlém dosypávám pískem a nejhorší je čištění mechu od jehličí,“ říká majitel. „Pamatuji, že děda nad tím strávil mnoho času, byl totiž s přípravami nejpreciznější,“ domnívá se Martin Leština. „Mamka pomáhala vloni, vkládala figurky podle svého vkusu,“ doplnil.

Sestavovat scénu podle svého uvážení je pro Martina Leštinu radost. „Ježíškovi jsem zvedl letos prvně ruce. S figurkou jde hýbat,“ popsal drobnou změnu. Jesle uklízí postupně na konci ledna. Děda je měl i do pátého května. Byl věřící, chodil do té místnosti, kde měl jesle a tam trávil hodiny. Přemýšlel u toho. Bral k jeslím na podívanou celou rodinu,“ vzpomíná s úsměvem Martin Leština.