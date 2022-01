Již před časem vyvstala v Nové Bystřici otázka, co s domem čp. 254 v Hradecké ulici. Do roku 2019 sloužil jako zdravotnické středisko, ale lékaři se odtud na přelomu let 2019 a 2020 odstěhovali do nového lékařského domu v Žižkově ulici. Objekt v Hradecké, který svému dosavadnímu účelu přestal vyhovovat především absencí bezbariérového přístupu i kvůli chybějícím parkovacím místům, tak osiřel.

Podle informací z radnice bylo navrženo několik možností, jak dům na příjezdu od Jindřichova Hradce do centra města využít. Uvažovalo se nejprve o tom, že by jej mohla využít základní škola, která je přímo naproti. Jak ale vysvětlil starosta Jiří Zimola, od tohoto návrhu město ustoupilo především kvůli bezpečnosti. Školu od bývalého zdravotního střediska totiž dělí frekventovaná silnice, kterou by musely děti překonávat.

Město proto přišlo s návrhem přebudovat objekt na bytový dům. Navíc se naskytla možnost získání dotace ze Státního fondu podpory investic, pokud zde vzniknou sociální byty.

V současné době tak tady úřadují dělníci a budují sedm bytů o rozloze od necelých 32 do zhruba 86 metrů čtverečních. Jeden z nich by měl v budoucnu sloužit pro osobu, která se o celý objekt bude starat a dbát o pořádek. Právě vzhledem k dodržování pořádku panují mezi místními mírné obavy, jak bude sociální bydlení právě tady fungovat. „Nechci malovat čerta na zeď, ale určité obavy máme, kdo se sem nastěhuje. Byty jsou přímo naproti škole,“ říká jedna z místních žen, která si ale nepřeje uvést své jméno. To Petr Supek, který do Nové Bystřice dojíždí z Jindřichova Hradce za prací, obavy trochu mírní. „Jeden podobný dům už tady je a je bezproblémový. Záleží, kdo se tam nastěhuje,“ míní.

Podle informací zástupkyně tajemníka bystřického úřadu Ivety Mičunkové se již zájemci chodí na možnosti bydlení v opravovaném objektu ptát. „Dotazů je hodně. I proto jsme s předstihem zveřejnili alespoň základní informace,“ uvedla. Zájemci budou mít od února možnost vyplnit předběžnou žádost na městském úřadu a později budou vyzváni k doplnění dotazníku v rámci potřebného šetření.

Starosta Jiří Zimola objasnil, že kritéria pro zájemce o bydlení v sociálních bytech jsou jasně daná. Záležet bude předně na příjmu žadatele, ale i na aktuálních podmínkách, v nichž žije. Hlavními cílovými skupinami jsou tedy sociálně slabí občané v nepříznivé sociální situaci, například matky samoživitelky s dětmi, lidé bez domova nebo lidé v tíživé životní situaci. „Bylo pro nás určitým překvapením, kolik osob se o podmínky získání sociálního bydlení zajímá,“ říká starosta a dodává, že samotné prověřování zájemců je v plánu až v dubnu či květnu. V té době by také mělo dojít k dokončení rekonstrukce bytového domu, jehož oprava vyjde přibližně na 15 milionů korun. Město ale díky třináctimilionové dotaci ze Státního fondu podpory investic zaplatí jen zhruba 2 miliony.

Kritéria pro zájemce o sociální bydlení

Nízký příjem

Započitatelný příjem všech členů společně hospodařící domácnosti nesmí za posledních dvanáct měsíců přesáhnout:

• u jednočlenné domácnosti 0,6 násobek hrubé průměrné měsíční mzdy, tj. 21 397 korun

• u dvoučlenné domácnosti 0,8 násobek hrubé průměrné měsíční mzdy, tj. 28 529 korun

• u tříčlenné domácnosti 0,9 násobek hrubé průměrné měsíční mzdy, tj. 32 095 korun

• u čtyřčlenné domácnosti hrubou průměrnou měsíční mzdy, tj. 35 662 korun

• u více než čtyřčlenné domácnosti 1,2 násobek hrubé průměrné měsíční mzdy, tj. 42 794,40 korun

Nevyhovující bydlení

• byt, který neodpovídá specifickým požadavkům člena společně hospodařící domácnosti vzhledem k jeho zdravotnímu omezení;

• bydlení společně hospodařící domácnosti v prostorách, které nejsou určeny k trvalému bydlení (veřejně přístupný prostor – ulice, most nebo nádraží, pobytové zařízení – noclehárna, ubytovna nebo azylový dům, zahradní chatka nebo garáž)

• nekvalitní byt nebo přelidněný byt dle podmínek uvedených v příloze k nařízení vlády (například chybějící či nefunkční toaleta, koupelna či vytápění)