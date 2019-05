Jindřichův Hradec - Jak už Deník informoval, hradečtí radní vypsali zakázku na zřízení místa pro přecházení u protihlukové zdi. Poté ale odmítli výsledek výběrového řízení.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Zhruba jeden a půl milionu korun chtěla radnice investovat do místa pro přecházení, které by spojilo východ z protihlukové zdi a polní cestu na Šajbu na okružní silnici. To by znamenalo výstavbu ostrůvku a snížení rychlosti ze 70 kilometrů v hodině na 50. Plán se u veřejnosti setkal s tvrdým odmítnutím.