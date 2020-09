Ve čtvrtek uplyne rok od úmrtí legendárního několikanásobného Českého slavíka Karla Gotta. Na filmovém festivalu Febiofest již měl premiéru dokument Karel, v českých kinech bude poprvé uveden 15. října. Kde na jihu Čech ho uvidíte?

1. října uplyne rok od chvíle, kdy odešla hudební legenda Karel Gott. Snímek je z roku 2015, kdy vystoupil v Českých Budějovicích u příležitosti oslav 120. výročí založení Budějovického Budvaru. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Uvidíte ho například i v českobudějovickém multikině CineStar. Generální manažerka multikina v IGY Centru Svatava Kopečková předpokládá veliký zájem o tento titul. „Viděla jsem ukázky a vypadá to moc hezky. Lidi to bude zajímat jako vzpomínka na Karla Gotta,“ myslí si Svatava Kopečková. Sleduje recenze po uvedení snímku na Febiofestu. „Četla jsem, že je film dojemný a jsou v něm i momenty, které dosud nebyly nikde publikovány,“ říká Svatava Kopečková a dodává: „Film je o naději, i když paradoxně o odcházení legendy, která za svůj život ale rozdala tolik radosti.“ Přiznává, že sama tak velká fanynka zpěváka nebyla. „Když jsem ale slyšela jeho písně v rádiu, uvědomila jsem si, že mě provázely celým mým životem,“ uvažuje Svatava Kopečková. Právě z nostalgických důvodů či kvůli pocitům naděje, která je v této době důležitá, bude o film podle generální manažerky opravdu zájem. To si ověřila, když na akci Dámská jízda vidělo kolem dvě stě dam ukázky této novinky.