Soutěže se účastní 21 balónů s posádkami devíti národností. Kromě českých pilotů jsou to například i Američané, Australané nebo Brazilci. Balóny pilotují také tři ženy. Čtvrteční počasí se sice umoudřilo, ve vzduchu ale zavládl až příliš velký klid, který úvodní soutěžní lety mírně zkomplikoval.

„Podmínky jsou určitě náročnější. Zatímco na zemi máme v podstatě bezvětří, ve vyšších výškách nám vítr fouká, ale třeba jen rychlostí deset kilometrů za hodinu a vzhledem k tomu, že piloti měli před sebou trasu třeba 15 až 20 kilometrů, tak potřebovali i tři hodiny na to, aby splnili všechny úlohy,“ přiblížil za organizátory Pavel Kostrhun a dodal, že základních disciplín pro soutěžící piloty je celkem patnáct. „Různě se mezi sebou kombinují podle počasí. Typicky je to například let na kříž, kdy organizátor vypíše nějaké souřadnice, kde bude vyložen kříž, na který poté balóny nalétávají a trefují se do něj takzvanými markery. Další disciplínou je třeba pilotem volený cíl ve vzduchu, kdy si podle nějakých kritérií například dva kilometry před dosažením cíle zvolí GPS souřadnici, ke které se snaží přiblížit co nejvíce, ale ve 3D prostoru,“ upřesnil Pavel Kostrhun s tím, že zkušení závodníci se dokáží do vzdušného cíle trefit i na pět metrů.

Soutěžní lety probíhají za příznivého počasí vždy dvakrát denně. Ranní se odehrají mezi 6 a 9 hodinou, večerní pak mezi 18 a 20 hodinou. Balónové mistrovství na jindřichohradeckém letišti potrvá do soboty 24. srpna.