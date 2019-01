Suchdol nad Lužnicí– Zmatky a nedorozumění, které vposlední době obestírají provozování suchdolského Music Clubu Pyramida vSuchdole nad Lužnicí, jsou žhavým tématem místní mládeže jak na internetu, tak ipři setkáních.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Mají totiž strach, že přijdou o své oblíbené diskotéky, nebo že se na ně zvedne vstupné natolik, že už na ně nebudou mít peníze.

„Nezaplatil jsem tři měsíce nájem, tak jsem dostal od města dopis s tím, že mi dávají tříměsíční výpověď,“ uvedl provozovatel Music Clubu Pyramida Jakub Čechánek.

V současné době dluží městu za loňské nájemné, po odečtení energií, kolem osmdesáti tisíc korun. Vloni totiž prodělal na kapele Chinaski, které musel zaplatit dopředu, takže mu pak nezbylo na nájem. „Dávám také finance na reklamu do deníků a rádia. Někde kulturu zastupitelé podporují, a pokud se třeba nevybere při malém počtu návštěvníků dostatek financí, prominou i poplatky ze vstupného. Tady jsem se ale za sedm let, co tu podnikám, s ničím takovým nesetkal. Většina kapel chce zaplatit předem a pak třeba dva měsíce čekám na den, jestli lidé přijdou. Když jsem dostal výpověď, tak zvažuji, jestli tu budu podnikat dál,“ uzavřel Jakub Čechánek.

Vedení města se však v současné době zabývá řešením kolem vzniklého problému znovu. „Jednáme s právníkem, který připravuje podklady pro radu města. Je to poměrně složité. Proto budeme vědět více 22. února, kde se podmínkami o pronájmu nebo případně výpovědi budou znovu radní města zabývat,“ uvedl starosta Jan Kronika. Další otázkou totiž je, jaká pak bude výše nájemného.

„Roční náklady na provoz jsou včetně energií celkem kolem 415 tisíc. Za energie mi sice město finance proplácí, ale jednou ročně. Platit je musím pravidelně, aby mohl klub fungovat. Nájemné, které by se dalo zvládnout, je sotva deset tisíc,“ uzavřel Čechánek.