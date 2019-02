Třeboň – Otázky ve štafetovém rozhovoru položila zdravotní sestra v Lázních Aurora Helena Herrmannová fyzioterapeutce v Lázních Aurora Kateřině Vlčkové.

Kateřina Vlčková. | Foto: archiv Kateřiny Vlčkové

Náplní práce fyzioterapeuta je naučit pacienty, jak se mají správným způsobem pohybovat.

Pocházíte stejně jako já ze Severních Čech. Odkud přesně?

Jako vy i já jsem se narodila v Praze. Moji rodiče v 60. letech odešli do Jizerských hor za prací, konkrétně do Tanvaldu, o kterém se říká, že je to brána Jizerských hor.



Dá se srovnat život v horách se životem zde?

V horách je život těžší a drsnější než zde na jihu, podmínky k životu jsou tam horší.



Nechybí vám hory?

Mně osobně hory chybí moc a každou zimu se mi zase stýská.



Jak se žije „náplavám“ v Třeboni?

Za „náplavu“ se nepovažuji a žije se zde dobře, jsem spokojená.



Napadlo vás někdy vrátit se?

Ano, napadlo.



Našla jste si zde přátele a mimopracovní vyžití?

Ano, mám zde přátele a vyžití též. Mám ráda sport a ten mě naplňuje.



Jaká je vaše práce?

Pracuji jako fyzioterapeut, což je léčba pohybem. Pracuji v Lázních Aurora a náplní mé práce je naučit pacienty, jak se mají správným způsobem pohybovat a tím buď omezit a nebo úplně zamezit jejich pohybovým obtížím.



Jak se v průběhu let mění složení pacientů?

Skladba pacientů se mění ve smyslu věku. Do lázní jezdí i mladší pacienti, myslím, že to je důsledek špatného životního způsobu.



Jaké máte plány do budoucna?

O svých plánech bych nechtěla raději mluvit.



Co si přejete když padá hvězda?

Když padá hvězda, tak si většinou něco přeji, ale to neprozradím, to si nechám, s dovolením, pro sebe.

Příští týden se bude fyzioterapeutka v Lázních Aurora Kateřina Vlčková ptát studenta Gymnázia Třeboň Tomáše Vlčka.