Oslava, která se tak trochu vymkla kontrole, dostala patnáctiletého chlapce až na služebnu třeboňské městské policie. Případ bude mít dohru.

Alkohol a mladiství - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

V neděli 2. dubna 2023 kolem osmé hodiny ranní spatřila hlídka městské policie Třeboň v Komenského sadech pohybujícího se mladíka. To, že vypadal trochu dezorientovaně, ještě nebylo znepokojivé. Že je však od pasu nahoru nahý, již znepokojivé bylo. Mladík byl hlídkou osloven. Sdělil, že v noci ze soboty na neděli s partou starších kamarádů slavili narozeniny, že pili alkohol a že si od jisté chvíle vůbec nic nepamatuje.

Také sdělil, že někde, neznámo kde, ztratil tričko, bundu a tašku a že je mu hrozná zima. Hlídka v obavě z prochladnutí mladíkovi umožnila ohřát se na služebně městské policie a tam se zjistilo, že mladíkovi je pouhých patnáct let. Proto byla k dalším úkonům přizvána pracovnice orgánu sociálně–právní ochrany dětí (OSPOD) a také byli vyrozuměni rodiče chlapce.

Chlapec byl podroben dechové zkoušce na alkohol s výsledkem 1,5 promile. Přivolaný lékař chlapce vyšetřil a konstatoval, že jeho zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci. Mezitím se hlídce městské policie podařilo objevit chlapcovy věci, které postrádal, takže se hoch mohl obléci.

V jedenáct hodin si pro chlapce přijel otec a vyzvedl si ho. Je jisté, že událost bude mít další dohru v rodině chlapce, to však již bude plně v kompetenci OSPODu. Nám nezbývá než si přát, aby chlapec měl při výběru svých kamarádů větší štěstí.

Psí neshody

Majitelé psů dobře vědí, že psí sympatie či antipatie k jiným psům jsou často nevyzpytatelné a že je dobré mít psa na vodítku, aby se předešlo zraněním ze vzájemného pokousání soupeřících šelem. V těchto případech není dobré být lehkomyslný.

Ve středu 29. března 2023 v podvečerních hodinách strážníci městské policie Třeboň prověřovali oznámení, kdy jeden pes pokousal druhého právě proto, že vzájemné antipatie obou čtyřnožců páníčkové nedrželi na uzdě vodítkem.

Protože oba majitelé psů nevypovídali ve shodě a viník nebyl zcela zřejmý, strážníci oba majitele poučili, že pokud mezi nimi nedojde k dohodě, zjištěné skutečnosti budou předány příslušnému správnímu orgánu k dořešení jako přestupek proti občanskému soužití. Jak vidno, mělo to účinek, protože již druhý den ráno se oba majitelé dohodli a došlo mezi nimi ve vzájemné shodě k vyrovnání.

Apelujeme tímto na všechny majitele psů: Mějte při venčení svého pejska na vodítku! Nikdy nevíte, co se může stát. Váš mazlíček se během okamžiku může dostat do role oběti nebo naopak do role agresora a věřte, ani v jednom případě není o co stát! Ani zármutek nad zraněním chlupatého psího kamaráda ani odpovědnost, kterou nesete za činy svého pejska – nic z toho si člověk nepřeje prožít. A nepřeje to jistě ani svému čtyřnohému parťákovi.

Petr Zámek, Městská policie Třeboň