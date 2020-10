V literární soutěži OSKar 2020 obsadil Budějčák Lukáš Boček se svou povídkou Nahý oběd s Lolitou první místo. Porazil 72 autorů z celé republiky. „Byl jsem dost překvapený, ani na vteřinu mě nenapadlo si myslet na první místo,“ vzpomíná na radost 32 letý autor a vypráví, jak to prožíval: „Výsledky byly o půlnoci. Já na ně čekal a pak jsem vůbec nemohl usnout.“

Mladý učitel Lukáš Boček vyhrál celorepublikovou literární soutěž. Povídka mu vychází knižně ve sborníku. | Foto: Deník / Kamila Dufková

Do soutěže se hlásil Lukáš Boček už loni, ale neumístil se. Poslal samostatný příběh již z hotové knihy, kterou by rád vydal. Letos téma znělo Poslední uzel. „Přemýšlel jsem, co s tím, a napadl mě příběh, kde bude hrát roli oprátka,“ prozrazuje Lukáš Boček. Vítěznou povídku o třiceti stranách psal měsíc. Inspirací mu bylo školní prostředí, které dobře zná. Sám učí český a anglický jazyk na Gymnáziu Česká v Českých Budějovicích. Hlavní hrdinkou je učitelka češtiny, která naváže vztah se studentem.