Výstava, která bude zdobit knihovnu až do konce kalendářního roku, prezentuje i řadu skutečně unikátních dokumentů z roku 1902. Jejich skeny ochotně poskytl Státní oblastní archiv Třeboň, velkou pomocí byla i spolupráce Státního okresního archivu Jindřichův Hradec a tiskové mluvčí Madety. Podstatnou část výstavy tvoří materiály a předměty, které poskytli místní sběratelé, pamětníci a rodinní příslušníci. Všem, kteří se o zdar výstavy zasloužili, patří veliký dík. Tak se přijďte podívat, opravdu stojí za to! Otevřena je ve výpůjčních hodinách knihovny v úterý a ve čtvrtek od 15 do 19 hodin, ve středu v pátek od 17 do 19 hodin.

Milena Kodýmová, knihovnice Pravdovy knihovny