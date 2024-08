Mlékárna vyráběla své produkty z vlastního kravského mléka. Podniková prodejna u hlavní silnice nabízela smetanu, tvarohy, jogurty, máslo, pomazánky, čerstvé a nakládané sýry nebo zmrzlinu.

Malá firma přežila období koronaviru a nepoložily ji ani vysoké ceny energií, před několika dny ale mlékárna nečekaně oznámila konec. „S těžkým srdcem vám oznamujeme, že naše mlékárna bohužel na nějaký čas zavírá své brány. Moc nás to mrzí, protože jsme vždy chtěli přinášet to nejlepší a být součástí vašeho každodenního života. Věříme však, že lepší časy teprve přijdou, a doufáme, že se naše cesty znovu setkají. Děkujeme vám za veškerou podporu, věrnost a důvěru, kterou jste nám po celou dobu projevovali. Bez vás by naše práce neměla smysl. Přejeme vám jen to nejlepší a snad se brzy zase uvidíme,“ znělo prohlášení mlékárny na sociálních sítích. Deník se pro podrobnější informace pokoušel kontaktovat majitele firmy Jaroslava Auského. Vyjádření se nám ale vzhledem k jeho pracovní vytíženosti získat nepodařilo. Okolí mlékárny nicméně spekuluje o konci podniku kvůli personálním neshodám.

Nejen smažák z Mláky bude chybět

S mlékárnou se s těžkým srdcem loučí i řada jejích stálých zákazníků. Někteří za jejími produkty jezdili z velké dálky. „Jaká škoda. Jsem z východních Čech a jezdíme k vám patnáct let. Kupujeme u vás samé dobroty a hlavně děrovaný sýr, který používáme na smažák. Tak snad se vše vyřeší a budeme k vám jezdit stále,“ napsala na sociální sítě jedna ze zákaznic Věra Vaníčková.

K věrným odběratelům mlékárny patřila také restaurace českobudějovického hotelu Klika. „Šest let jsme ho měli na menu, mnozí z vás si ho zamilovali. Smažák z Mláky je nejprodávanější položkou. Jsme smutní, ale to je život. Koho by přece jen výroba mléčných produktů zajímala, existuje ještě malá šance, že se výroba obnoví - hledají se dva noví lidé, slíbili jsme, že tuhle zprávu pošleme do světa,“ naznačili v komentáři na Facebooku budoucnost malé mlékárny zástupci hotelové restaurace.

Minimlékárna Mláka funguje od srpna roku 2013. Firma měla více než čtyři desítky odběrných míst, kromě celých jižních Čech i v Praze. Své zboží dodávala například do řetězců Kaufland, Jednota, Flop nebo Makro, ale i menším obchodům. Výrobky nabízela i prostřednictvím internetového obchodu. Mlékárna s několika zaměstnanci v minulosti získala také ocenění Regionální potravina nebo Chutná hezky jihočesky.