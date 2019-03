Od křižovatky s Václavskou v déle asi sto metrů bude od 11. 3. do 31. 5. pro dopravu uzavřena Mlýnská ulice. „Průchod pro pěší zůstane zachovaný, to jsme požadovali po stavební firmě,“ uvedl radní města Bohumil Komínek. Na Hradečáky tak čeká spousta objížděk.



Předmětem oprav v hodnotě přes 6 milionů korun bez daně je vybudování opěrné zdi ukotvené do skalního podkladu s kamennou obezdívkou, rozšíření části silnice a chodníku v Mlýnské ulici včetně překlenutí výpusti ze zájezku a výstavba nové zábradelní zídky.



Pro auta do 3,5 tuny povede trasa ve směru od Políkna a Buku ulicí Nežáreckou a přes náměstí Míru. Těžší a větší auta, která se nevejdou do Nežárecké brány a do Bratrské ulice v parku, se projedou přes Buk, Matnou, Děbolín a až odtud teprve do Hradce.

Objížďky omezí také místní i meziměstské autobusy. I ty budou jezdit přes Buk, Matnou a Děbolín.



Uzavírka Mlýnské ulice si mezi 11. březnem a 31. květnem vyžádá úpravy jízdních řádů MHD a zejména přemístění některých zastávek.



- U linky 340100 budou zrušeny zastávky:

Jindřichův Hradec, Rudolfov

Jindřichův Hradec, Šindelna

Jindřichův Hradec, nábřeží



- Nově zavedené zastávky na lince:

Buk, škola

Buk, (náhradní pro MHD)

Děbolín, (náhradní pro MHD)



- U linky 340130 budou zrušeny zastávky:

Jindřichův Hradec, Buk škola (po dobu uzavírky obslouží zastávku linka 340100)

Jindřichův Hradec, Buk (po dobu uzavírky obslouží zastávku linka 340100)

Jindřichův Hradec, Na Palici

Jindřichův Hradec, Nežárka

Jindřichův Hradec, nábřeží



- Nově zavedené zastávky na lince:

Děbolín (náhradní pro MHD)

Zastávka Jindřichův Hradec, Matná bude pro tuto linku přemístěna zhruba o 300 metrů ke křižovatce silnice III/1489 a III/14810.

Zastávka Jindřichův Hradec, Buk bude přemístěna zhruba o 150 metrů k domům s čp. 81 a 75.