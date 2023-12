Rybářství Třeboň je nejvýznamnějším producentem sladkovodních ryb nejen v České republice, ale i v Evropě. V posledních letech se však rybáři musejí vyrovnávat s klimatickou změnou, a také s následky energetické krize či pandemie. Nejen v boji s těmito problémy jim pomáhají peníze z fondů EU.

Čtyři sta čtyřicet rybníků o celkové výměře 8000 hektarů. Ročně vyprodukují 3200 tun ryb, a jen v Čechách je to 15 procent z celkové produkce. Devadesát procent z toho tvoří kapři. Jak uvedl předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha, zdejší rybníky neslouží jen k produkci ryb, mají i velký vodohospodářský a krajinotvorný význam.

„Na jejich údržbu společnost vynakládá značné vlastní prostředky. Část rybníků se nachází v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko s ptačími oblastmi, kde lze hospodařit omezeně, značná část rybníků je součástí národní kulturní památky Rožmberská rybniční soustava,“ vysvětloval.

Na přístavbu podniku a další projekty putovalo z prostředků EU několik milionů korun:

V posledních letech se do hospodaření v rybnících promítají nepříznivě klimatické změny. Právě v boji s nimi pomohla modernizace provzdušňovacích zařízení, kterou podpořily prostředky z fondů EU. „Absence trvalé sněhové pokrývky v zimě a celkově nižší množství zimních srážek znamená, že je na jaře obtížné dostat rybníky na plný stav vody. V průběhu celého roku se pak potýkáme s vyšším výparem v důsledku vyšších teplot, a nižšími pravidelnými průtoky, které zásobují rybníky,“ nastínil Josef Malecha některé z důsledků, které s sebou klimatické změny přinášejí.

Vyšší teploty kladou zvýšené nároky na zajištění dobrého zdravotního stavu ryb. „Zesiluje nutnost velmi obezřetně hospodařit s vodou v krajině a realizovat adaptační opatření pro přizpůsobení se klimatické změně. Stále více doceňujeme význam Zlaté stoky, což je historický vodní kanál vybudovaný v 16. století, která umožňuje napájet rybníky Třeboňské pánve z řeky Lužnice a přepouštět vodu mezi jednotlivými rybníky,“ vysvětloval.

Jedním z adaptačních opatření byla podle dotačního poradce ze společnosti Subsidia Tomáše Severy realizace provzdušňovacích zařízení na všech významných sádkách Rybářství Třeboň, na které přispěly fondy EU. „Na sádkách tak byla instalována úsporná vzduchová dmychadla, vzduchové rozvody a provzdušňovací elementy. Zařízení umožňují kvalitně okysličit vodu v sádkách, a zlepšit tak welfare sádkovaných ryb při současném snížení odběru čerstvé vody do sádek z rybníků či Zlaté stoky,“ přiblížil přínosy nové technologie.

Přínosem dotovaného řešení je i to, že se jedná se o energeticky výrazně úspornější a efektivnější způsob provzdušňování vody než použití aerátorů. Ty rozstřikují vodu vzhůru a ta se vrací i s bublinkami vzduchu zpět. Dmychadla dostávají vzduch přímo pod hladinu.

Do budoucna plánují v Rybářství Třeboň v rámci snižování uhlíkové stopy a zvýšení energetické soběstačnosti instalaci fotovoltaických elektráren ve svých hospodářských areálech. I zde je místo pro evropskou pomoc.

„Podpora poskytovaná v rámci Operačního programu Rybářství napomáhá subjektům hospodařícím na rybnících přispívat k ochraně klimatu a životního prostředí péčí o dobrý stav rybníků, udržování vody v krajině a tradičního chovu sladkovodních ryb,“ poukázal Tomáš Severa. Velmi důležitá je podle něj precizní příprava projektu, a to i kvůli následným auditům. „V rámci těch je zevrubně kontrolováno dodržení všech dotačních podmínek, zejména účelnosti a hospodárnosti vynaložených výdajů. Je tak velmi důležitá nejen příprava, ale i dohled nad realizací a plněním veškerých dotačních podmínek,“ uzavřel Tomáš Severa

Pomoc v době covidu

Peníze z fondů EU pomohly rybářům i vyrovnat se s dopady pandemie koronaviru, kdy byly uzavřeny restaurace, jídelny a jiné gastro provozy, a tím výrazně omezen odbyt ryb. „Obdobná situace nastala také v okolních zemích, byly uzavřeny hranice, výrazně omezen turistický ruch i přeshraniční obchod. Přijatá opatření měla negativní dopad na prodej ryb a výrobků z nich, a vedla k propadu našich tržeb,“ řekl Josef Malecha.

V tuto chvíli jim pomohl projekt Posílení konkurenceschopnosti Rybářství Třeboň, propad tržeb částečně kompenzoval. „Tím přispěl k zachování zaměstnanosti a udržení nutného rozsahu péče o stav obhospodařovaných rybníků,“ uzavřel Josef Malecha.

Josef Malecha: V dalších letech se musíme zaměřit na kvalitu povrchových vod

Třeboňsku se právem neřekne jinak než krajina rybníků. Svět, Staňkovský rybník nebo král všech rybníků Rožmberk. Nejen ty obhospodařuje Rybářství Třeboň. Společnost v minulosti získala několikrát podporu z evropských fondů. Nejen o chovu ryb jsme hovořili s Josefem Malechou, který je od roku 2007 předsedou představenstva Rybářství Třeboň.

Předseda představenstva Rybářství Třeboň a.s. Josef Malecha.Zdroj: Deník/Klára SkálováJaké činnosti spadají pod Rybářství Třeboň?

Hlavní činností společnosti je chov ryb. Ten probíhá v uzavřeném výrobním cyklu, což znamená, že v rámci naší společnosti jsou ryby vytírány na našich rybích líhních, chovány ve vlastních či pronajatých rybnících až do doby výlovu tržních ryb. Dalšími činnostmi je provozování myslivosti ve čtyřech honitbách, lov ryb na udici na vybraných rybnících, provoz malých vodních elektráren, silniční a motorová doprava. To vše je nedílně spojeno s vodohospodářskou činností a s údržbou stavu rybníků.

V Rybářství Třeboň působíte pětatřicet let. Jaké to byly roky? A jak dalekou cestu jste za tu dobu ušli?

V Rybářství Třeboň pracuji od roku 1988, kdy jsem prošel různými řidícími funkcemi. Od roku 2001 jsem pracoval na pozici výrobního ředitele a od roku 2007 ve funkci předsedy představenstva. Rybářství je obor, který je založený na tradici, a jako k takovému k němu po celou dobu přistupuji. Výrobní technologie se zásadně nemění, co se mění, jsou výzvy, které nám přinesly globální, zvláště klimatické změny, na které rybáři musí umět reagovat. V posledním období museli rybáři řešit situace, se kterými nebyli naši předchůdci konfrontováni více jak sto let. Jsou to například povodně, které vždy přichází při extrémních srážkových epizodách, z nichž největší byla povodeň v roce 2002. Opačným extrémem jsou sucha, která nás za poslední roky postihla významně.

„Faktory ovlivňující změny kvality povrchových vod jsou bezesporu změny klimatu a nezanedbatelné zátěže z lidské činnosti.“

Je možné říct, jaký je letošek z hlediska výlovů?

Podzimní výlovy na Třeboňsku skončily teprve před pár dny. Zatím můžeme říci, že letošní rok z hlediska produkce hodnotíme v desetiletém průměru jako podprůměrný.

Jak jste na tom z hlediska exportu? Kolik procent vaší produkce jde do zahraničí? Kdo je největším odběratelem?

Z naší produkce exportujeme 70 až 80 procent. Největším odběratelem je Německo.

Co vás čeká příští rok v rybářství?

V příštím roce se rybáři budou muset vyrovnat s některými změnami v legislativní a dotační politice a s dopady inflace do růstu některých nákladů (energie, pohonné hmoty, krmiva), se kterými je spojena výroba ryb.

Je něco, co vás coby rybáře trápí? S čím se musíte v rybářství popasovat?

Rybářství se musí zaměřit na vše, co je spojeno s kvalitou povrchových vod. Faktory ovlivňující změny její kvality jsou bezesporu změny klimatu a nezanedbatelné zátěže z lidské činnosti. Naše snažení směřuje k tomu, aby se situace ohledně kvality vody zlepšila, nebo alespoň udržela.

Který z rybníků vám přirostl k srdci?

Můj nejoblíbenější je rybník Bošilecký. Je to dáno tím, že jsem zde prožil své dětství a už jako malého kluka mě fascinovala práce rybářů a přál jsem si být jako oni. Toto přání se mi splnilo.

