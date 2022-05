Moderátoři, technika, koncerty. Český rozhlas v Budějovicích pozval návštěvníky

Přiblížení rozhlasové práce formou návštěvního dne připravil o víkendu Český rozhlas České Budějovice. Do jeho budovy v ulici U Tří lvů zavítaly stovky návštěvníků. Podívejte se k nám do fotogalerie, jak to celé vypadalo.

