Dopravní omezení v ulici 9. května provázely od počátku stížnosti některých obyvatel místní části Radouňka, úprava přejezdu je totiž odřízla od zbytku města. Vzhledem k přerušené městské hromadné dopravě děti nemohly jezdit autobusy do školy a pro starší občany byl problém vyrazit na nákupy nebo k lékaři. Radnice náhradní dopravu nezajistila. "Bohužel během opravy nebylo možné zachovat autobusové spojení s Radouňkou, protože jedinou možnou přístupovou cestou pro autobusy zůstala komunikace z Dolního Skrýchova. Prodloužení linky MHD z Dolního Skrýchova nebylo možné kvůli časové náročnosti, kterou by tato zajížďka znamenala a tím pádem by došlo k narušení harmonogramu MHD a nežádoucí změně jízdních řádů MHD," vysvětlila situaci mluvčí radnice Eliška Čermáková s tím, že město se s osadním výborem místní části Radouňka dohodlo na tom, že náhradní doprava nebude po dobu uzavírky zajištěna.