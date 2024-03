Modří kurýři dorazí do Jindřichova Hradce. Přivezou vám jídlo i jiné zboží

V dubnu by měli dorazit do Jindřichova Hradce modří kurýři Woltu. Místním obyvatelům se tak zase o něco zlepší kvalita služeb a budou si moci objednat jídlo nebo jiné zboží domů nebo do kanceláře.

Wolt míří i do Jindřichova Hradce. Je to příležitost i pro místní podnikatele. | Foto: foto Se svolením Woltu