Monínecký areál na pomezí jižních a středních Čech zahájí zimní sezonu pro veřejnost už v pátek 17. listopadu, a to jako obvykle večerním lyžováním od 18 do 21 hodin. Už během dne ale sjezdovku vyzkouší závodníci na showboardech v rámci soutěže Burton Young Punks Monínec.

Soutěž Burton Young Punks Monínec v režii Snowboard Zezula Tour i letos, v pátek 17. listopadu, zahájí sezonu na sjezdovce skiareálu v Sedlci-Prčici. | Foto: Aleš Fof

Jak informuje mluvčí areálu Monínec Martina Kalusová, první večerní lyžovačka začne v horní části hlavní sjezdovky a v provozu bude kotva. "Kromě toho mohou lyžaři-začátečníci využít i lyžařskou školu pod Novou Javorkou. Novinkou letošní sezony je využití recyklovaného sněhu, který díky unikátní technologii Snowstorage přečkal letní měsíce," popisuje.

Díky technologii zasněžování Snowfactory, která umožňuje perfektní sněhové podmínky i při vyšších teplotách a unikátnímu způsobu uskladnění a následné recyklaci sněhu může startovat lyžování a snowboardování na Monínci už v polovině listopadu.

Technika skladování sněhu na sjezdovkách, jejímž autorem je Geir Ø. Olsen z Norwegian Snow Consulting se už několik let úspěšně používá ve Skandinávii, ve Švýcarsku a v italských či rakouských Alpách. V praxi jde o zakrytí sněhu speciální izolační textilií, která odráží sluneční paprsky a udržuje chlad. Zakrytí umožní uchovat více než polovinu všeho sněhu, a to až pět sezon za sebou. Díky 100% jistotě sněhu tak může areál Monínec plánovat otevření na přesné datum.

Udržitelnost i optimalizace

Po uplynulé zimě se podle ředitele areálu Jaroslava Krejčího mladšího rozhodli uskladnit zbylý přírodní a technický sníh. "Opakovaná recyklace sněhu je krokem k udržitelnost i úspoře energií. Uskladnit a znovu využít loňský sníh nám umožní speciální textilie, která se používá proti tání ledovců. Cílem recyklace sněhu je i optimalizace provozu,“ vysvětluje Krejčí.

V prvních dnech bude pro zájemce o večerní lyžování otevřeno každé úterý, středu, čtvrtek, pátek a sobotu od 18 do 21 h. "S denním lyžováním se počítá vždy od pátku do neděle od 9 do 16 hodin. Lyžování si budou návštěvníci moci užít i na Štědrý den, kdy bude vlek v provozu od 9 do 12 hodin. Od 25. prosince budou milovníci zimních sportů opět moci využít jak denní tak i noční lyžování," doplňuje Kalusová.

Stejně jako loni bude fungovat spolupráce s mezinárodním věrnostním programem Gopass, díky kterému si mohou lyžaři při nákupu online vybrat nejvýhodnější ceny skipasů. Gopass přináší návštěvníkům flexibilní ceny. Ti si podle provozovatelů mohou naplánovat lyžování dopředu a ušetřit díky výběru konkrétních dnů, kdy bude cena nejnižší. Kromě toho lze využít i věrnostní program, kdy za každý nákup návštěvníci získají body, které budou moci proměnit za další slevy nebo za speciální produkty. Držitelé stávajících gopass karet mohou po zakoupení skipasů na e-shopu Gopass vyrazit rovnou na sjezdovky. Noví zákazníci si po nákupu online vyzvednou skipas na samoobslužném automatu Ticket Point přímo v areálu.

Stejně jako loni i letos areál cílí na rodiny s dětmi, kterým nabízí nejen lyžařskou školu ale i dětskou hernu Moniště. "Lyžařská škola se nachází u spodní stanice lanovky a je vybavena mimo jiné 100 metrů dlouhým pohyblivým kobercem a 200 metrů dlouhým vlekem poma. Součástí lyžařské školy je také budova s pohodlným zázemím a půjčovnou vybavení," připomíná mluvčí areálu.

Závody mladých snowboardistů

První letošní velkou akcí, která bude divácky atraktivní, jsou celodenní závody mladých sportovních talentů na snowboardech. Konají se v pátek 17. listopadu od 9 do 14 hodin pod záštitou Snowboard Zezula Tour. Jak informuje profesionální snowboardista a hlavní manažer Martin Černík z organizačního týmu, v rámci soutěže Burton Young Punks Monínec závodí děti od 5 do 13 let a přihlásit se lze prostřednictvím webových stránek nebo i na místě. PŘIHLÁŠENÍ ZDE.

"Jde o první závod poháru Snowboard Zezula Tour, snowboardové série soutěží. Páteční závod pro děti a mládež se jmenuje Burton Young Punks Monínec," upřesňuje reprezentační trenér a bývalý snowboardový závodník.

Před otevřením areálu se tento podnik koná pravidelně. "Postavíme snowpark s překážkami pro děcka. Je to zajímavé i pro diváky, nechybí občerstvení. Mohou se zúčastnit děti od pěti do 13 let a pak pořádáme i závody pro juniory od 14 do 18 let věku, lze se přihlásit i na místě," láká zájemce Černík.