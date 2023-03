Finalistka BernardChefa z Moravských Budějovic vaří už od dvanácti let

Není přitom jediná, kdo podobné omezení zažíval. „Moje kamarádka je onkologický pacient. Autem nás nikdo zavézt nechtěl a kdybychom někomu platily za cestu, vyšlo by to draho. Spoj na Prahu funguje a jezdím tam za dětmi a vnoučaty. Osobně mě velice pomůže, že teď budu moci využívat linku do Brna. Bude to sice jezdit později, ale snad se budu moci u doktora objednat na pozdější dobu. Domů se vrátím večer,“ doplnila Junková, která bydlí v obci poblíž Moravských Budějovic.

Spoj, který bude v Brně v pátek po jedenácté dopoledne, ale nevyhovuje každému. „Před přerušením jezdil autobus z Dačic ráno v 5 hodin a z Brna jezdil v 15 hodin. Teď do Brna přijede akorát k obědu a může se jet zpět. Doktora nestihneme a v Brně není jen Fakultní nemocnice na kraji, třeba Žlutý kopec a jiné," brzdí nadšenou diskusi Lubomír Krtek. Marie Houdková by zase uvítala, kdyby tentýž spoj jedoucí v opačném směru stavěl i v Třeboni, dopravce ovšem vysvětluje, že na této trase jezdí a staví v Třeboni v inkriminovaném čase jiný spoj.

Spoj chyběl téměř rok

Spoj mezi Dačicemi a Brnem nejezdil téměř rok. Důvodem byla i omezení, která přinesl covid. „Nejen studenti, důchodci a pacienti mají na Brno historicky dlouhodobé vazby. Lidé stále obtížněji řešili cestu do Brna, proto měli zájem o obnovení spoje. Aktivitu tímto směrem projevila společnost United Buses. Není to projev lidumilství. Spíš znají problém dopravy na úrovni státu a nechtěli se smířit s nefungující dopravní obslužností,“ přiblížil zastupitel Moravských Budějovic Zdeněk Janderka, který dostal obnovu autobusové linky na starost.

První spoj do Brna jede v pátek 3. března 2023

Spoje budou jezdit každý pátek a každou neděli

V pátek pojede autobus z ČB do Brna v 7.00, z Brna z Králova Pole do ČB pojede v 15.35

V neděli pojede autobus z ČB do Brna v 16.30, z Brna od vjezdu na Zvonařku do ČB pojede v 10.55

Spoje budou jezdit oběma směry

Autobusová linka propojí České Budějovice, Jindřichův Hradec, Dačice, Jemnici, Moravské Budějovice, Hrotovice a Brno

Jízdní řád najdete ZDE

Podle Janderky zároveň nový dopravce pomůže narušit monopol těm současným. „Naše oblast má nedostatečnou železniční síť. Je proto potřeba to doplňovat autobusovým propojením,“ uvedl zastupitel. United Buses na svých webových stránkách zmiňuje, že přímá autobusová linka spojovala Jižní Čechy, Vysočinu, Jižní Moravu a Brno téměř padesát let. Společnost zároveň ujišťuje, že se spoj po obnovení bude snažit udržet v provozu.