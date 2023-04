Kolemjdoucí si v těchto dnech mohli všimnout nezvyklého ruchu kolem "morového sloupu" se sousoším Nejsvětější Trojice na náměstí Míru v Jindřichově Hradci. Památka totiž prochází vědeckým průzkumem, který má určit, v jaké je kondici.

"Morový sloup" na jindřichohradeckém náměstí Míru čeká komplexní rekonstrukce. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Radnice následně rozhodne o celkové rekonstrukci této dominanty centra města.

"Těchto sloupů se v Evropě zachovalo velmi málo a město si je vědomo jeho unikátnosti. Necháváme proto odborníky z Akademie výtvarných umění posoudit stav památky jako celku. Zadali jsme zakázku na průzkum protože jsou tam náznaky, že sloup není v dobrém stavu," upřesnil jindřichohradecký místostarosta Radim Staněk a dodal. "Rádi bychom tuto památku dali do pořádku, jak si to zaslouží, aby tam nedošlo k nějakému úrazu spojenému se spadnutím soch nebo poškození," varoval.

Kopie svaté Rozálie se vrátila na náměstí

Průzkum památky vzhledem k jeho rozsahu a náročnosti potrvá několik měsíců. "Na základě prohlídky bude následně zpracován posudek a rádi bychom na jeho základě započali s nějakou významnější rekonstrukcí. Nebude to jen jedna socha, ale sloup komplexně," uvedl místostarosta Staněk. Celková oprava památky bude podle něj rozdělená do etap a mohla by začít už v příštím roce.

"Morový sloup" se sousoším Nejsvětější Trojice už v minulosti prošel dílčími opravami poškozených částí, dostal také nové sloupky a řetězy. Dvacet metrů vysoký sloup se skládá ze žulových kvádrů a byl postaven v letech 1764–1766. Autorem barokního sousoší je pravděpodobně dačický sochař Matouš Strachovský. Od roku 1958 je sloup památkově chráněný.