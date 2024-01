Co čeká Hradec v roce 2024? Nové nákupní možnosti i zahájení obnovy pivovaru

Oprava mostu pod Nežáreckou bránou by měla začít 10. června a skončit 29. listopadu letošního roku. Práce ale na most nepustí chodce ani auta. Řidiči přijíždějící od Políkna tak budou muset při cestě do centra města využít most v Mlýnské ulici nebo vzdálenější přejezd přes řeku na Pražské.

U Nežárecké brány se už v současné době staví v ulici Pod Hradem. Pracovníci tam provádějí rekonstrukci vodovodu, kanalizace i elektrických rozvodů. Ulice zároveň dostane nový povrch, který ale bude vzhledem k památkové zóně stejný jako ten původní, tedy kamenné kostky. Součástí prací je také oprava dřevěného můstku, který byl v havarijním stavu. „Na stavební část zakázky budou navazovat sadové úpravy. Zahrnují osázení a revitalizaci zelených ploch, které s ulicí přímo souvisí. Jde například o prostor u bývalého penzionu U Tkadlen, kde je výhled na řeku. Jedna jeho část bude zadlážděná, další dosázená plus v prostoru u speciální základní školy dojde k úpravám zeleně na městských pozemcích,“ upřesnil k úpravám zeleně starosta Kozár. Rekonstrukce ulice potrvá nejpozději do 17. května. Samotné sadové úpravy jsou v plánu od října do poloviny listopadu letošního roku.