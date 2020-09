Dačičtí radní na svém zasedání ve středu 2. září schválili uzavření dohody o předčasném užívání mostu přes řeku Moravská Dyje ve Velkém Pěčíně, kde finišují opravné práce.

Most ve Velkém Pěčíně. | Foto: Zdroj faceook Opravy města Dačice 2019 až 2021

Oprava by dle smlouvy měla být dokončena do středy 16. září. K tomuto dni bude stavba zhotovitelem SaM silnice a mosty také předána. Jak doplnil místostarosta Jiří Baštář, předpokládané období, které dohoda řeší je od 1. září do závěrečné kolaudace stavby.