V případě mostu v Plané nad Lužnicí je podle mluvčího Krajského úřadu Jihočeského kraje Radka Šímy nutno si uvědomit, že velký problém spočívá v tom, že je nutné všechny inženýrské sítě, tj. středotlaký plynovod, vysoké napětí, nízké napětí, Cetin, přeložit do tzv. kolektoru. „Laicky řečeno betonového kanálu, který povede říčním dnem. Přitom se jedná o technicky velice náročnou monolitickou konstrukci v délce 123 metrů, šířce 6,8 metru a konstrukční výšce 0,65 metru,“ popsal náročnost prací před zbouráním stávajícího mostu.

Tunel pod hladinou

Výstavba kolektoru se dle jeho slov prováděla cca 5 metrů pod běžnou hladinou řeky Lužnice. „Nyní už je dokončen včetně chrániček a správci sítí tak mohli začít své sítě do tohoto kolektoru překládat. Tyto jejich přeložky přitom s vlastní stavbou mostu fakticky nijak nesouvisí,“ uvedl s tím, že i přesto si jejich realizace již vyžádala vícenáklady za téměř 30 milionů korun.

Úplná uzavírka starého plánského mostu je naplánovaná od pondělí 18. července. „V tento den bude zprovozněn provizorní most, který bude sloužit po celou dobu uzavření mostu. Následně dojde k odstranění asfaltového krytu, zábradlí, veřejného osvětlení a tak podobně, a k demolici stávajícího mostu,“ naznačil Šíma postup prací.

Demolice starého a stavba nového

Od poloviny července fakticky započne vlastní stavba nového mostu. „Harmonogram prací je i přes technickou náročnost stavby plněn a v tuto chvíli se stále počítá s dobou realizace dle uzavřené smlouvy o dílo, a tedy s uvedením mostu do předčasného užívání na konci května příštího roku,“ vysvětlil Radek Šíma.

Stavba má být dle smlouvy o dílo hotova do 550 kalendářních dnů od předání staveniště, předčasné užívání díla (zprovoznění mostu pro dopravu) do 480 kalendářních dnů. Předání staveniště se uskutečnilo 23. června loňského roku. Zimní přestávka na stavbě trvala od 1. prosince do 20. února.

Nový most je třeba

Místní i přespolní řidiči se obávají dopravního kolapsu, nedostatku parkovacích míst, hluku i výfukových zplodin. Současný most byl však již v dezolátním stavu. Náměstek hejtmana pro školství, sport a veřejné zakázky Pavel Klíma již loni naznačil, že cílem investice, která má vyjít odhadem na 205 milionů s DPH, je zvýšení bezpečnosti a kvality dopravy v regionu.

Stavba takového rozsahu může způsobit komplikace hlavně ve špičce. "Během letních prázdnin to ale nemusí být tak výrazně znát. Uvidíme, jak to bude vypadat v praxi, obávám se hlavně začátku školního roku,“ podotkl místní senior.

Diskusi omezení vyvolává napříč obyvatelstvem. „Bydlíme tu dlouho, podle nás to byla jediná možnost, která zbyla. Bojíme se kolon i zplodin, hlučné to prý tolik být nemá. Dneska je předčasné něco hodnotit, když to ještě není v provozu,“ vysvětlil muž bydlící v blízkosti provizorního mostu.

V místě zakončení ulice ČSLA prý kdysi Lužnici už podobná stavba překlenovala. „Tady most stával. Asi před padesáti lety, když jsem byl ještě malý kluk, jezdil jsem po něm na motorce se koupat za řeku,“ zavzpomínal další Plaňák.

Pro osobáky i chodce

Jak již dříve uvedl plánský starosta Jiří Šimánek, provizorní most má sloužit výhradně osobním automobilům do hmotnosti 3,5 tuny, chodcům a cyklistům. Výjimku budou mít jen vozidla integrovaného záchranného systému, vozy s komunálním odpadem firmy Rumpold jezdící na skládku v Želči a linkové autobusy. Nákladní automobily budou muset jezdit objížďkami přes mosty v Soběslavi a Táboře.