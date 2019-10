Dačičtí radní rozhodli o tom, že nechají opravit most přes řeku Moravská Dyje ve Velkém Pěčíně, a vyhlásili výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Pěčínská lávka. Ilustrační foto. | Foto: archiv města Dačice

„Most byl při obhlídce mostních konstrukcí ve vlastnictví města posuzován už v roce 2014. Z této obhlídky vzešla nutnost provést opravu mostní konstrukce do pěti let, tedy do roku 2019,“ zmínil dačický místostarosta Jiří Baštář.