Hlavní organizátor Jan Čeřovský z místního motoklubu Road Racing Riders informoval, že kdyby nebylo onemocnění covid-19 mohlo jít už o 15. ročník. „Letos jsme tedy navázali po dvouleté proluce, jedná se o jednodenní akci, která je pro účastníky bezplatná, přijet může kdokoliv,“ vysvětlil.

V pořadí 13. ročník Setkání motorkářů v Milevsku se uskutečnil v sobotu 7. května. Nechyběla tradiční modlitba v Kostele sv. Bartoloměje a žehnání mašinám na náměstí E. Beneše i společná vyjížďka na Zvíkov.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Účastníci jsou nejen z jižních Čech, ale i ze vzdálenějších míst. „Máme pravidelné účastníky a přibývají nám i noví. Motorkáři a motorkářky od nás obdrží také památeční samolepky svatého Kryštofa, patrona všech motoristů,“ dodal Čeřovský.

Závěrem společného odpoledne je spanilá jízda. „Jede se kontrolovaná jízda, s omezením dopravy a bezpečnostní nám pomáhají strážníci, směr na asi patnáct kilometrů vzdálený Zvíkov,“ upřesnil.

Ani aprílové počasí neodradilo

Sám je motorkář, jeho úkolem v milevském pořadu je však především koordinace. „Rád bych jel, ale každoročně mám na starost spíš moderování a organizaci,“ usmíval se. Během let zažili i nepřízeň počasí. „Jelikož se sraz koná vždy první víkend v květnu, tak nám kromě běžných dešťových přeháněk jednou dokonce i sněžilo,“ zavzpomínal s tím, že i tak dorazilo kolem 200 strojů. „To bylo neuvěřitelné a moc jsme si toho vážili,“ poznamenal Jan Čeřovský.

Už na první ročník před 15 lety přijelo 300 motorek. „Setkání se všem líbilo, a tak jsme v tom pokračovali, až se z toho stala tradice. Rád se účastním i ostatních srazů, ale s příchodem rodiny, mám dvě děti, už není tolik času. Jezdil jsem také mistrovství republiky, takže jsem moc do provozu nepřišel,“ prozradil na sebe.

Naleštěná tříkolka a její posádka

S krásnou nablýskanou tříkolkou až z Votic na Benešovsku přijela Hana a Jirka. „Je to tzv. trike, má to obsah šestnáct a nejvíce jsem jel asi 150 kilometrů v hodině,“ prozradil Jirka. „Tenkrát se hnal černý mrak od Budějovic a my jeli na Prahu, tak jsme mu ujeli,“ smál se.

Podle Hanky je tříkolka stabilnější než klasická jednostopá motorka. „Jirka má protézu, přišel o nohu při nehodě, a tak je to pro něj i lepší na řízení. Občas mi to půjčí, ale radši jezdím vzadu,“ popsala.

Trike je podle nich dobrý na výlety, srazy i dovolenou. „Máme i malý karavan, který zapřáhneme a oba se v něm pohodlně vyspíme, to se jezdí pěkně,“ pochvalovala si. V Milevsku nevynechali ani jeden sraz. „Kromě prvního ročníku, jsme byli pokaždé, známe se s farářem Jakubem Berkou, který to zde začínal,“ dodal Jiří. Mají rádi i sraz na Karlštejně, kde se setkávají jen majitelé tříkolek.

Krásná spolujezdkyně a zároveň zpěvačka

Mezi muži nechybí i hezké bikerky. K nim patří i nadějná milevská zpěvačka Kateřina Kouklová. „Dnes jsem tu jako spolujezdec, pojedeme vyjížďku se Zbyňkem na černé Kawasaki Vulcan S, ale mám i svou motorku, na které tu nejsem,“ přiblížila osmnáctiletá blondýnka se spletenými copy.

Na milevském srazu nechybí už několik let. „Jsem místní, tak si to nenechám ujít, jezdíme i do okolí, třeba Hrejkovic, tam se koná setkání motorkářů 2. července,“ pozvala Kateřina.

Osobně miluje tu atmosféru i setkávání se stejně naladěnými lidmi. „Líbí se mi mašiny, od malička se vozím a mám spoustu kamarádů, co mají motorky. Je super setkávat se s lidmi ze stejné branže a společnými zájmy,“ míní studentka milevského gymnázia.

Ve volném čase zpívá hned ve dvou kapelách. „Jsou obě místní, FuskyDus a Gangstaska, první je rocková a druhá ska/punková,“ upřesnila.