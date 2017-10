Mrvka: Nelituji, že jsem odstoupil z kandidátky

Jindřichův Hradec - Jak se na výsledek parlamentních voleb dívá hradecký starosta Stanislav Mrvky, který měl být původně lídrem jihočeské kandidátky ČSSD.

Starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka (ČSSD).Foto: Deník/Adam Hudec

Jindřichohradecký starosta Stanislav Mrvka okomentoval výsledek voleb v krátkém rozhovoru pro Deník.

Jak komentujete výsledek sociálních demokratů?

Nejsem si jistý, co k výsledku ČSSD ve volbách říct. Je to dopad toho, co se odehrávalo. Teď se bude muset rozebrat, kdo za to nese jakou odpovědnost. Ale život běží dál.



Sebralo hnutí ANO hlasy levicovým stranám?

Určitě, určitě ano. O tom jsem přesvědčený. Ubrali nám ale také SPD a Piráti.



Litujete zpětně toho, že jste odstoupil z pozice lídra jihočeské kandidátky ČSSD?

Každý se nějak rozhodujeme. Lítost určitě nemám. Udělal jsem to z přesvědčení, protože to, co udělalo předsednictvo, bylo špatně, vyjádřil jsem svůj názor a rozhodně toho nelituji.



Co popřát těm členům ČSSD, kteří se do sněmovny dostali?

Přál bych našim poslancům, aby se zabývali těmi problémy, které trápí lidi, a ne aby si tam hráli nějaké politické šachy, protože podstatné bude to, jaké dopady bude mít jejich konání na obyčejné lidi - a ne na stranické sekretariáty.



Dá se podle vás sestavit stabilní vláda?

Bude to na hraně a nebude to jednoduché. Bude to chvíli trvat, než se z toho něco vyklube.